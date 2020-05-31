غلق مداخل الشواطئ ودوريات أمنية لمنع المخالفين

باشر رؤساء البلديات الساحلية لولايات شلف، مستغانم ، وهران ،عيد تموشنت وتلمسان بغلق مداخل الشواطئ بمواد البناء لمنع المواطنين من دخولها على خلفية انتشار خبر انتشار فيروس كوفيد 19 في الماء ما قد يؤدي إلى توسع دائرة الإصابة وسط مرتادي الشواطئ.

هذا وقد أصدر العديد من ولاة الجهة الغربية قرارات بمنع الدخول إلى الشواطئ ونشر فرق مراقبة على الطرق الساحلية لمنع دخول المصطافين ، حيث كانت والي ولاية عين تموشنت لبية ويناز السباقة إلى إصدار هذه التعليمة ، في حين وجه ولاة شلف ومستغانم وتلمسان ووهران تعليمات إلى رؤساء البلديات الساحلية بغلق منافذ الشواطئ باستعمال مواد البناء وتشديد الحراسة لمنع ولوج المصطافين إليها والذين رغم الجائحة فقد تم تسجيل توافد السواح إلى عدة شواطئ بفعل الحرارة التي اجتاحت المنطقة مؤخرا.

من جانب آخر تم تكليف فرق خاصة من مصالح الدرك الوطني والأمن من أجل القيام بدوريات على الشواطئ ومنع ارتيادها.

محمد بن ترار