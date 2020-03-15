غلق عيادتين طبيتين بولاية وهران

مستوصف الصنوبر بعين الترك و العيادة المتعددة الخدمات لوادي تليلات

أعلنت مديرية الصحة لولاية وهران صبيحة أمس الأحد عن غلق عيادتين صحيتين في انتظار إخضاعهما للتعقيم الصحي على خلفية الاشتباه بتسجيل حالتين لوباء كرونا بهما ، حيث تم تحويلهما إلى مركز الحجر الصحي بمستشفى وهران الجامعي .

ويتعلق الأمر بكل بالعيادة المتعددة الخدمات لوادي تليلات 50 كلم شرق ولاية وهران وذلك بعد تسجيل الاشتباه في إصابة مغترب بفرنسا بوباء كرونا والذي حول إلى الحجر الصحي في انتظار التحاليل الطبية التي تؤكد إصابته من عدمها ،أما العيادة الثانية فتتعلق بمستوصف الصنوبر بعين الترك أين تم تسجيل حالة مشتبه بها والتي تم نقلها إلى مستشفى مجبر ثاني بعين الترك ، هذا وقد أدى غلق العيادتين إلى حالة طوارئ قصوى للقاطنين بجوارهما الذين خافوا من انتقال العدوى التي لاتزال لم تأكدها التحاليل الرسمية على الضحيتين .

محمد بن ترار