غلق سوق الأضاحي بالعاصمة

∙ 33 ألف مخالفة للحجر وغلق أزيد من 500 محل

أمر والي العاصمة، يوسف شرفة، أمس، بمنع سوق الأضاحي على مستوى جميع الأحياء، مؤكدا أنه لم يتم لحد الساعة، التطرق إلى الإجراءات المتخذة، فيما يخص عيد الأضحى، في انتظار أن تفصل السلطات العليا في البلاد، بالتنسيق مع لجنة الفتوى، في هذه المسألة المهمة، خصوصا مع الظرف الاستثنائي الذي نعيشه بسبب انتشار فيروس كوفيد19 عبر الوطن.

تسخير 13 مصلحة و1000 سرير لمرضى كوفيد 19

ولفت المتحدث، في ذات السياق، أن 917 مصاب بكورونا، على مستوى العاصمة، تمت معالجتهم بالمنازل، مضيفا أن هناك أكثر من عشرة ألاف عامل، تلقوا منح مواجهة الوباء.

في حين، أعلن نفس المصدر، عن تسخير 13 مصلحة، مخصصة لمعالجة كورونا، تم تجنيدها بالوسائل الخاصة، الى جانب أنه تم تسخير 1000 سرير على مستوى الفنادق، لمواجهة الطلب على المعالجة، وتخفيف الضغط على المستشفيات، مؤكدا بالمناسبة، أنه سيتم تسخير كل الطاقم الطبي الموجود خارج القطاع الصحي، من بينهم الأطباء الذين كانوا على مستوى الاقامات الجامعية مثلا، والأطباء الذين هم في حالة تقاعد، حيث سيتم الاتصال بهم، وتكون لهم منحة تعادل راتب الطبيب.

مريم خميسة