غلق جميع المنافذ المؤدية الى العاصمة واحتمال توسيع الاجراء الى وهران ،البليدة سطيف وقسنطينة

أعلنت قيادة الدرك الوطني مساء اليوم عن غلق جميع مداخل الجزائر العاصمة في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم منع الدخول الى العاصمة من الجهات الثلاث ، هذا وحسب ماجاء في الصفحة الرسمية لموقع طريقي التابعة لقيادة الدرك الوطني فقد تم غلق جميع مداخل ولاية الجزائر العاصمة الشرقية والغربية والجنوبية لتفاذي دخول الغرباء ، هذا .وقد تم استثناء الأشخاص الذي يحملون رخص تنقل استثنائية من هذا القرار الذي حسب مصادر من قيادة الدرك الوطني فانه قد يتوسع الى ولايات اخرى في مقدمتها ،وهران ، سطيف، البليدة وقسنطينة ، وذلك على خلفية الاجتماعات المارتونية التي قررت اتخاد هذا القرار بعد فشل الاجراءات الودية في محاصر الكوفيد الامر الذي ادى اتساع رقعة الاصابة .

محمد بن ترار