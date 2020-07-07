غلق أسواق المواشي في 13 ولاية

أصدر ولاة الجمهورية للولايات الغربية ال13 أوامر بمنع إقامة أي أسواق لبيع المواشي على تراب الولايات والمدن أو ما يعرف بالسويقة ، مع الأمر بالغلق الفوري لأسواق المواشي والأسواق الأسبوعية لتفادي التجمعات الشعبية التي تسببت في إعادة رفع الإصابة بمنحى الكورونا.

هذا وقد شملت هذه التعليمات حتى الولايات التي استفادت من الرفع الكلي للحجر على غرار سعيدة ، تلمسان وعين تموشنت والتي تبين عودة الإصابات بقوة خاصة بولايتي عين تموشنت وتلمسان ، هذا وقد ساهم غلق الأسواق في معاناة الموالين والمواطنين على حد سواء ، حيث تم خلق النذر ارتفعت أسعار أضاحي العيد إلى أكثر من 50 الف دج ضف إلى ذلك نقص كبير في الكمية والنوعية ، من جانب آخر يرى الموالين أن حرمانهم من بيع مواشيهم في الأسواق وفي هذه المناسبة التي تعتبر فرصة الموال التي ينتظرها لتعويض معاناته وبيع محصوله ،إجحافا في حقهم ، حيث أنهم محرومون منذ غلق الأسواق خلال شهر مارس في الوقت الذي تواجههم مصاريف كبرى وفي مقدمتها الأعلاف ،الأدوية … وواجباتهم نحو عائلاتهم ما جعلهم يناشدون السلطات العليا بمراجعة قرارها وفتح الأسواق مع احترام شروط الوقاية.

محمد بن ترار