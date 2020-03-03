غلق أبواب وزارة التجارة أمام الموظفين المتأخرين

أصدر وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، تعليمة جديدة، تتعلق بالنظام الداخلي، لوزارته، بعد أن تبين له، أن معظم موظفي الإدارة المركزية، لا يحترمون مواقيت العمل القانونية.

حيث كلف رزيق، مدير المالية والوسائل العامة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، قصد التطبيق الصارم لمحتوى التعليمة، التي أولاها أهمية بالغة، وذلك من خلال غلق الأبواب، وعدم السماح للموظفين بالدخول خارج هذه الأوقات، مشددا على أنه ستتخذ الإجراءات القانونية على الموظفين، الذين لا يمتثلون لهذه التعليمة.

كما أكد الوزير على مدراء وزارة التجارة، أنه ينبغي في هذا الإطار، على جميع الموظفين، إثبات الحضور عن طريق آلة البصمات، خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة إلى التاسعة صباحا على الأكثر، ثم من منتصف النهار إلى الساعة الواحد على الأكثر، أما في الفترة المسائية ابتداء من الساعة الرابعة ونصف زوالا.

مريم خميسة