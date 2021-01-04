غلام ضمن أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ الدوري الإيطالي  

ج.ن

تواجد فوزي غلام، نجم “الخضر” السابق ولاعب نابولي الإيطالي، ضمن قائمة أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ الدوري الإيطالي الكالتشيو.

واختارت شبكة “سكاي إيطاليا” غلام كواحد من أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ الدوري الإيطالي، وترتيبه الـ17 من ضمن 27 صفقة اختارتها الشبكة.

ويحتل ميلان القائمة كأكثر نادي انتفع من الصفقات الشتوية بـ7 صفقات عقدها النادي الإيطالي، آخرها كان ضم زلاتان إبراهيموفيتش من لوس أنجلوس غالاكسي.

وتصدر الترتيب، إدغار ديفيدز الذي انضم من ميلان إلى جوفنتوس في ديسمبر 1997، يليه هيديتوشي ناكاتا في المركز الثاني بعد انضمامه من بروجيا إلى روما في جانفي 2000.

واحتلت صفقة ديان ستانكوفيتش من لاتسيو إلى إنتر المركز الثالث، فيما جاءت صفقة ستيفانو ماوري من أودينيزي إلى لاتسيو في المركز الرابع، ورونالدو من ريال مدريد إلى ميلان في المركز الخامس، وأليكساندر باتو من إنترناسيونال إلى ميلان في المركز السادس.

وكتبت الشبكة عن اختيار غلام: «في آخر يوم من السوق الشتوية، نابولي نجح في ضم ظهير، لكن اتضح أنه أفضل من ذلك، وخلال مواسم قليلة أصبح الأفضل على الإطلاق في هذا الدور، إذ ارتفعت قيمته بشكل دراماتيكي».