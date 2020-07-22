غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة تؤجل الفصل في ملف رشيد نكاز الى الاربعاء المقبل

اجلت غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة الفصل في ملف معتقل الرأي العام “رشيد نقاز ” الى الاربعاء المقبل ، بعدما رافع محاموه امام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر مطالبين بالافراج المؤقت عن موكلهم مع اعادة النظر في التهمتين الموجه له وهي التحريض على العنف وإهانة هيئة عمومية بموجب قانون العقوبات ، شدد الدفاع ان موكلهم قد قضى وقت طويل في السجن منذ ان تم اعتقاله يوم 04 ديسمبر 2019 على خلفية نشره فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، يدعو فيه إلى منع تمرير قانون المحروقات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في زمن الوزير الأول السابق نور الدين بدوي مؤكدين ان موكلهم عبر عن رأيه كمواطن جزائري متضرر من قانون المالية في اطار الديموقراطية التي تعيشها البلاد وحرية التعبير مؤكدين ان العبارات المستعملة في هذا الفيديو والتي تم تكييفها على أنها تحريض على العنف، ىتمث بصلة الى التهم المتابع بها رشيد نكاز وتطرق المحامين الى قرار غرفة الاتهام في الجلسة السابقة التي أعادت الملف لقاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق تكميلي على خلفية قرار الإحالة الذي صنف قضية رشيد نكاز كجناية ، و أن القرار لم يتم الاتخاذ به ما يستوجب الغائه والافراج عن رشيد نكاز الذي يعاني أوضاع صحية صعبة في السجن ، هذا وقد اجلت غرفة الاتهام النطق بالحكم الى يوم الاربعاء المقبل

م.بن ترار