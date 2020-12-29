غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة ترفض الافراج عن السعيد بوتفليقة ويوسف يوسفي

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة مساء اليوم الثلاثاء أمر إيداع الحبس المؤقت الصادر في حق شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره السعيد بوتفليقة ووزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، وذلك من خلال رفض طلبات دفاعهما التي تقدم بها للافراج عنهما .

هذا وقد ايدت غرفة الأتهام المختصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء العاصمة قرار إيداع السعيد بوتفليقة ويوسف يوسفي الحبس المؤقت في القضية المتعلقة أساسا بتبييض أموال وهي التهمة التي وجهت للسعيد بوتفليقة هذا وقضت ذات الهيئة القضائية بتأييد أمر الايداع الصادر في حق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي المتابع هو الآخر بسوء استغلال الوظيفة.

م بن ترار