بقلم: الوليد فرج

تناقلت بعض وسائل الإعلام ما سمته غرائب كورونا ، قد يكون خبر حبس عريس ، و من حظه أن عروسه حبست معه في ليلة زفافهما ، بسبب خرق إجراءات الحظر الصحي ، في جنوب إفريقيا ، خبر يأتي على رأس غرائبيات كورونا ، وقد يليه غرابة التقنين البريطاني الذي اعتبر العطسة سلاحا قد يستعمله بعض المجرمين في الشروع في جريمة القتل فجرم العطس في وجه أحد أعوان الدفاع المدني أو الشرطة . واقل غرابة ما صنعته احد الجرائد الاسترالية بتخصيص بعض من صفحاتها كمناشف للقراء .

لعل السخرية و الهزل و التنكيت واحدة من الأساليب التي يجنح و يهرب لها العوام ، لمعالجة القلق الجمعي المشترك وخلق أجواء انطرابية مضادة . لغرض فتح منافذ هروب من الأوضاع النفسية الاجتماعية الشديدة التي تخلقها الأزمات وهذا من غرائب وعجائب كورونا عندنا جنوح نخبة مثقفة و صناع رأي عام كما كانوا يتهيئون لنا ، إلى الانخراط والارتماء في فضاءات تسقّط العوام الهوام ، بتفاعلاتهم و تغذيتهم ، لمناشير الرطانة و التفاهة التي تبلغ أحيانا حد التجريح والبذاءة داخل منصات الشبكات الإجتماعية ، متناسين في ذلك ، ألم و قلق و حزن آلاف الجزائريين الذي يطلون عليهم عبر شاشاتهم ، متسقيلين من واجباتهم الأخلاقية التي تفرضها عليهم ، شروط مركزهم الاجتماعي .

فبينما أنت أمام الكاميرا ، جسيم وسيم تجتهد في الظهور في أكمل حلة خُلقية وخَلقية و مهنية ، تحسب حركاتك و سكناتك لأنك أدركت أن دخلت ضيفا على ديار شعب كامل . تذكر أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ، هي وسائل إعلامية تداولية ، تصنع ما لا تصنعه باقة من التلفزات ، وليست مجرد نضالات افتراضية أو شطحات حريرية عليك باحترام أم أو أخت أو زوجة أقول قُبر وليس دفن احد أفرادها ضحيةً لكورونا ، وقد يكون يوما واحدا من مسيرة أحد المشاهدين بمسيرة عشرة منك ، و قد يكون كان حارسا عليك إبان الحجر الأمني في العشرة الحمر.

ارجعوا فلم تخلقوا لهذا ، ودعوا التهافت الهزلي والتهتك الأخلاقي لأصحابه .