غارسيا: أنا بحاجة إلى بلعمري وهو يقدم نصائح ثمينة للاعبين الشباب

وجه المدرب الفرنسي لنادي ليون رودي غارسيا رسائل تشجيع ودعم جديدة للدولي الجزائري جمال بلعمري المنتقل حديثا الى النادي، رغم انه مازال يعاني من نفس الوضعية مع الفريق وهي التهميش، حيث لعب 38 دقيقة فقط منذ التحاقه بالنادي الفرنسي في ىخر ايام الميركاتو الصيفي الاخير قادما من نادي الشباب السعودي، وقال غارسيا مساء اول امس عقب مباراة فريقه امام البياسجي والتي انتهت بفوز اشباله بنتيجة 1 – 0 في غياب بلعمري: “بلعمري لاعب دو قيمة كبيرة بالنسبة الينا، ونحن بحاجة اليه، انه اكثر من محارب”، وأضاف: “ففضلا عن جاهزيته الدائمة للعب وامكانياته الكبيرة، فإنه يقدم نصائح ثمينة للاعبين الشبان”، وختم: “اعلم بأننا سنكون بحاجة اليه”، وتأتي تصريحا مدرب ليون رغم ان اللاعب الجزائري جمال بلعمري يأتي في المركز الرابع في مخططاته كبديل في ظل تواجد كل من مارسيلو ودانيار كأساسيين بشكل مستمر لاسيما في ظل تألقهما والنتائج الجيدة التي يحققها الفريق، في حين يحظى اللاعب الشاب سينالي بالاولوية لدى المدرب غارسيا مما يجعل بلعمري في المقام الرابع، ويوجد نادي ليون هذا الموسم في حال جيدة، حيث يحرز نتائج رائعة في البطولة بالنظر إلى تركيزه عليها بعدما اخفق في المشاركة القارية، ويحتل ليون المركز الثاني في البطولة الفرنسية برصيد 29 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر نادي ليل.