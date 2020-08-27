عين تموشنت.. شل نشاط أكبر شبكة للتخطيط وتنظيم الإبحار السرّي

تمكنت عناصر أمن ولاية ولاية عين تموشنت من الاطاحة بشبكة دولية لتهريب المهاجرين نحو اوربا عبر سواحل ولهاصة غرب عين تموشنت و إحباط محاولة للإبحار السري وتفكيك شبكة وطنية مختصة في التخطيط وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية معتبرة، إنطلاقا من السواحل الغربية للوطن، مع توقيف خمسة عشر 15شخصا منهم طفلان وحجز تجهيزات ومعدات خاصة بالإبحار، تتمثل في 02 قوارب النزهة، قارب النجدة ،06 محركات قوارب،05براميل معبأة بالنزين؛04 خزانات وقود، 03 مركبات سياحية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة، 03 عجلات مطاطية، 14 سترة نجدة (من بينها سترتين 02 للأطفال)،04 بنادق صيد بحرية . بوصلة، شماريخ، – مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ850 اورو.

هذه العملية النوعية االتي قام بها عناصر فرقتي مكافحة الهجرة غير الشرعية والبحث والتدخل لأمن ولاية عين تموشنت بناء على معلومات استعلاماتية وحسن استغلالها ، والتي تُوجت بالكشف عن وجود مخطط لمجموعة من الأشخاص كانوا مجتمعين بإحدى القرى الساحلية بدائرة ولهاصة وهم في أخر مراحل التحضير، لتنفيذ عملية الإبحار السري

تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، وبناء على إذن بالتفتيش لأحد المساكن بذات القرية الساحلية، تم ضبط تسعة أشخاص مرشحين ومتأهبين للهجرة السرية، من بينهم طفلين قاصرين يبلغان من العمر سنتين و أربعة سنوات، كما أسفرت العملية على حجز محرك خاص بالقارب بقوة 40 حصان ومبلغ مالي من العملة الصعبة. بعد توسيع دائرة التحقيق بهدف الكشف عن بقية عناصر شبكة التخطيط والتنظيم و بعد تكثيف عملية البحث والتحري، تم تحديد هوية وتوقيف أربعة أشخاص من أفرادها تتراوح أعمارهم مابين 29 و 40 سنة، يُشتبه ضلوعهم في تنظيم رحلات بحرية غير شرعية سابقة، وذلك بترتيب الاتصال بالمرشحين للهجرة غير الشرعية من مختلف مناطق الوطن، توفير التجهيزات والمعدات اللازمة وتحديد مواعيد الانطلاق، في حين يبقى أحد العناصر المشتبه فيها في حالة فرار.

هذا وقد تبين ان عناصر الشبكة كانوا يستغلون أحد قوارب النزهة مُجهز بمحرك كان يرسو بدون رخصة وبدون هوية بمرفأ بوزجار بعين تموشنت، مهمته نقل المرشحين للهجرة السرية إلى نقطة الانطلاق المتواجدة بشاطئ سيدي يعقوب غير المحروس بنواحي بلدية ولهاصة، والمعروف بصعوبة تضاريسه، مكنت العملية بحجز معدات تستعمل في الهجرة غير الشرعية منها قاربان ، وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، هذه العملية التي تعد الثانية بعد تلك التي تم القيام بها وتوقيف مغاربة ضمن المرشحين للهجرة غير الشرعية خلال الشهر الماضي .

محمد بن ترار