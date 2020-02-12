عين تموشنت.. حجز 2 مليار سنتيم وأزيد من 82 ألف أورو مزورة

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تقليد وتزوير العملة الوطنية و الأجنبية على مستوى إقليم اختصاص محكمة حمام بوحجر.

العملية التي جاءت بناءً على استغلال لمعلومات تفيد بالنشاط المشبوه لأفراد الشبكة، حيث تمكنت ذات العناصر عقب مراقبة تحركاتهم من توقيف ثلاث أشخاص من أفرادها مع حجز مبلغ معتبر من العملتين الوطنية و الأجنبية كانت معدة للطرح و التداول.

وقدرت العملة الوطنية المزورة المحجوزة بمليارين و 700 مليون سنتيم مهيأة على شكل أوراق نقذيه من فئة 2000 دج، فيما قدر المبلغ الثاني من العملة الأجنبية المزورة ب 82 ألف و 500 وارو مشكلة بأوراق نقذيه من فئة 100 اورو.

بالإضافة إلى حجز معدات و تجهيزات وكذا طابعات كانت تستغلها الشبكة في عملية التزوير. في حين تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر.