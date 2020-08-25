عين تموشنت …تفكيك شبكة و طنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة و طنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط انطلاقا من الشريط الحدودي الغربي أين تم توقيف 04 أشخاص من افرادها و حجز كمية مقدرة ب 31 كلغ و 700 غ من المخدرات كيف معالج و حجز مركبتين كانتا تستعمل في عملية التهريب إظافة إلى هواتف نقالة و مبالغ مالية تعتبر من عائدات بيع هذه السموم .

هذه العملية النوعية جاءت اثر ورود معلومات مؤكدة لعناصر ذات الفرقة تفيد بالنشاط المشبوه لأفراد الشبكة على اثر ذلك و بعد وضع خطة أمنية محكمة تم الترصد و مراقبة تحركاتهم ليتم توقيف ثلاثة من أفرادها في حالة تلبس و هم بصدد تسلم واستلام المخدرات . ليتم حجز كمية مقدرة ب ب31 كلغ و 700 غ من المخدرات مشكلة من 330 صفيحة كانت مخبئة بإحكام داخل الغطاء الخلفي للمركبة.و يتعلق الأمر بالمدعو 01/ ش م 48 سنة و المدعو 02/ ت م 41 سنة ،المدعو 03/ش ف 43 سنة .

بعد اعلام السيد وكيل الجمهورية و التحقيق مع المشتبه فيهم تم تحديد هوية شريكهم الرابع و توقيفه و يتعلق الأمر بالمدعو / ض ك 32 سنة .

المشتبه فيهم سيتم تقديمهم اليوم امام السيد وكيل الجمهورية لمحكمة بني صاف

م.بن ترار