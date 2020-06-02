عين تموشنت: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال وتنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الاسبانية.

العملية جاءت إثر شكوى تقدمت بها الضحية المدعوة: (ح.س) البالغة من العمر 29 سنة بخصوص تعرضها للنصب والاحتيال من طرف شخصين مع سلبها لمبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم كتسبيق من أجل تسهيل عملية الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري من أحد الشواطئ بولاية وهران.

واستغلالا للمعطيات المتحصل عليها باشرت ذات المصلحة التحقيق في القضية، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة من خلال ضرب موعد بين الضحية وأحد المشتبه فيهم لتسديد الشطر الثاني من المبلغ المتفق عليه، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص يتعلق الأمر بالمدعوة (ب.ه ) البالغة من العمر33 سنة والمدعو :(ا.ه) البالغ من العمر 29 سنة ( س.س ) البالغة من العمر23 سنة ، فيما تم تحديد هوية المشتبه فيه الرابع المدعو:( ن.ه ) البالغ من العمر26 سنة.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بتهمة تكوين مجموعة إجرامية من أجل الإعداد والشروع في ارتكاب جنحة تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول على منفعة مالية مع النصب والاحتيال والمشاركة ، وبعد إجراءات المثول الفوري تم وضعهم تحت الرقابة القضائية مع تأجيل الحكم.