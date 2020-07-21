عيسى ماندي يتجه الى مغادرة ريال بيتيس بأرقام قياسية

ج.ن

دخل المدافع الجزائري عيسى ماندي تاريخ ناديه ريال بيتيس من أوسع الأبواب، حيث أصبح الدولي الجزائري من بين 6 أكثر اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة مع الفريق بـ 124 مباراة لعبها في 4 مواسم.

ماندي الذي من المرشح أن يغادر نادي ريال بيتيس هذا الموسم، سيترك الفريق بأرقام جميلة جعلته يكون من بين أحسن مدافعي الليغا الموسم الماضي وأفضلهم من ناحية التمريرات الصحيحة في الدوري.

ولم يتوقف الحديث عن مدافع الفريق الوطني، عيسى ماندي، منذ أشهر عديدة بعدما أن أجل تمديد عقده مع ريال بيتيس، ليفتح أبواب الرحيل عنه مع نهاية الموسم الجاري، خاصة انه لمسات في بعض الفرق المعروفة التي تريد التعاقد معه وأبرزها أتلتيكو مدريد الاسباني.

وصلت مفاوضات تجديد العقد بين إدارة نادي ريال بيتس إشبيلية الإسباني واللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، إلى طريق مسدود.

في وقت يسعى ماندي للتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه الإسباني، قصد مغادرة الفريق نهاية الموسم الجاري، علما أن ماندي لازال مرتبطا مع النادي الأندلسي إلى صيف 2021.

يشار إلى أن المدافع الجزائري المتألق، عيسى ماندي، فرض نفسه في الدوري الإسباني منذ انضمامه لصفوف نادي ريال بيتيس، حيث نجح في تطوير إمكاناته بعد تعامله مع عدّة مدربين مميزين أشرفوا على النادي “الأندلسي”، كان آخرهم المدير الفني الحالي لفريق برشلونة كيكي سيتين.ونجح ماندي كذلك في إثبات قدراته العالية برفقة المنتخب الجزائري، ليصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الوطني جمال بلماضي، حيث توج بلقب كأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة التي غابت عن خزائن الفاف منذ 1990.