عيسى ماندي لا يريد دخول التاريخ مع ريال بيتيس ويفضل المغادرة 

ج.ن

يتّجه النجم الجزائري عيسى ماندي إلى مغادرة نادي ريال بيتيس الإسباني، بعد ردّه كل اقتراحات التجديد التي تلقاها في الأشهر الأخيرة، ومنه دخل المدافع بداية من شهر جانفي الحالي الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ قبل 6 أشهر من نهاية عقده، وفقاً لما ينص عليه قانون “بوسمان”.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ بطل كأس أفريقيا مع المنتخب الجزائري سيضيّع فرصة ذهبية لدخول تاريخ النادي الأندلسي في حال قرر الرحيل، وذلك باعتبار أنه يعد من بين أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة بحمل ألوان ريال بيتيس.

ويأتي ماندي حالياً في المركز السادس بهذا التصنيف، بعد أن عادل رقم النيجيري السابق، جورج فينيدي، بالمشاركة في 152 مباراة رسمية، إذ يبقى بلوغ رقم البرازيلي دينيلسون الذي يتصدر الترتيب ممكناً في حال الاستمرار، بعد أن لعب الأخير للنادي في 207 مباريات.

وأثارت الصحيفة الشهيرة هذه القضية في ظل السعي الكبير لمجلس إدارة بيتيس لثني ماندي عن الرحيل، حيث ستكون أبواب البقاء مفتوحة أمامه، بعد أن أثبت قدراته العالية في الدفاع، منذ انتقاله إليه سنة 2016 قادماً من ريمس الفرنسي.

ويُعدّ ماندي ثاني اللاعبين دفاعاً عن ريال بيتيس في التشكيل الحالي، بعد النجم الإسباني خواكين سانشيز، حيث شارك في 134 مواجهة بالدوري الإسباني، و12 لقاء بكأس إسبانيا، فضلاً عن 6 مشاركات في منافسة الدوري الأوروبي “يوروباليغ”.

ولم يتوقف الحديث عن مدافع الفريق الوطني، عيسى ماندي، منذ أشهر عديدة بعدما أن أجل تمديد عقده مع ريال بيتيس، ليفتح أبواب الرحيل عنه مع نهاية الموسم الجاري، خاصة انه لمسات في بعض الفرق المعروفة التي تريد التعاقد معه وأبرزها أتلتيكو مدريد الاسباني، وليفربول الانجليزي.

يشار إلى أن المدافع الجزائري المتألق، عيسى ماندي، فرض نفسه في الدوري الإسباني منذ انضمامه لصفوف نادي ريال بيتيس، حيث نجح في تطوير إمكاناته بعد تعامله مع عدّة مدربين مميزين أشرفوا على النادي “الأندلسي”، كان آخرهم المدير الفني الحالي لفريق برشلونة كيكي سيتين.ونجح ماندي كذلك في إثبات قدراته العالية برفقة المنتخب الجزائري، ليصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الوطني جمال بلماضي، حيث توج بلقب كأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة التي غابت عن خزائن الفاف منذ 1990.