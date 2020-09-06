عيسى بلخضر:قول نعم للدستور القادم معناه ولوج مرحلة لتغيير القوانين بسرعة ومرحلة لتجديد المؤسسات التي أصبحت بلا روح

صرح عيسى بلخضر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية،خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية بأن الإستفتاء الخاص بتعديل الدستور هو خطوة ثانية في مسار التغيير.

خاصة وأن التغيير طالب به الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي، مشددا على ضرورة المشاركة فيه بقوة لاستكمال التغيير.

وأكد بلخضر على وجوب مواكبة المنظومتين القانونية والمؤسساتية للمرحلة الحالية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن “قول نعم للدستور القادم معناه ولوج مرحلة لتغيير القوانين بسرعة ومرحلة لتجديد المؤسسات التي أصبحت بلا روح ويكفينا ما تطالعنا به المحاكم.

وأضاف بلخضر، أن الدستور الجديد يفسح المجال لأن يطهر هاته المؤسسات ويطهر المنظومة القانونية.