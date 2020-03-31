عوماري:مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام يضع الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا

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عن وافي مهاجري 464

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، شريف عوماري ، اليوم الثلاثاء ،في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة ، أن قطاع الفلاحة ساهم خلال السنة الماضية بما تفوق نسبته 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بما يعادل 3500 مليار دينار أي حوالي 29.1 مليار دولار ما يضع الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا.

وأكد الوزير بأن هذه المساهمة في الاقتصاد الوطني من حيث الانتاج وقيمته المضافة في الناتج الداخلي الخام بما يفوق 12 % قد وضعت الجزائر في المرتبة الأولى حسب آخر تقرير أفريقي تحصل عليه هذا الاثنين من وزارة الشؤون الخارجية ضمن أجندة 2036 .

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