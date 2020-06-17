عولمي ينفي تهم الفساد الموجهة له ولشركته سوفاك وأويحيى يؤكد :

نفى الوزير الأول أحمد اويحيى امس لهيئة محكمة سيدي أمحمد كافة التهم الموجهة اليه في قضية سوفاك مؤكدا انه كان يطبق سياسية الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة و لم يقم بأي جريمة لتعارض المصالح لان أفراد عائلته ليس لهم علاقة بأي شركة عمومية كما نفى الرئيس المدير العام لشركة سوفاك لتركيب السيارات الفارهة مراد عولمي جميع التهم المتابع فيها مبرزا أنه اودع ملف نشاطه الاستثماري بطريقة قانونية تستوفي جميع الشروط كما حرص على نشاطه في ظل الاحكام القوانين المنظمة لنشاط تركيب السيارات .

بعد مد وجزر بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة انطلق اليوم الأول من محاكمة ملف الفساد المتورط فيه صاحب شركة سوفاك والعديد من المسؤولين السابقين في مقدمتهم الوزير الأول السابق أحمد اويحيى ووزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي والفار بفرنسا عبد السلام بوشوارب وكذا الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري بوذياب عمر والمتهمين بعدة قضايا ذات صلة بالفساد منها جريمة تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية بالخارج , الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على وتحريض الموظفيين العمومين على للحصول على مزايا غير مستحقة .

وانطلقت سير المحكمة التي عرفت غياب المتهم تيرة أمين اطار سابق بوزارة الصناعة لتواجه بالمؤسسة العقابية لولاية الشلف بعد قبول هذه الأخيرة ضم قضيتين في ملف واحد باستجواب المتهم الرئيسي مراد عولمي الذي نفى جملة وتفصيلا جميع التهم الموجهة اليه مشيرا الى أنه يملك خبرة في مجال تسويق السيارات منذ منتصف التسعينيات ولما انطلق نشاط التركيب بقرار من الحكومة اودع ملفه باسم الشركة بطريقة قانونية كما اعترف أنه قام بتركيب 14 طراز من السيارات لعلامات فولجسفاجن وسيات واودي , مشيرا الى أنه لم يشرع في التصدير كما يقره دفتر الشروط لأنه لم يبلغ بعد 3 سنوات من عمر نشاط تركيب السيارات وعن العقارات التي يملكها قال أنه يمكك ثلاثة شقق بالجزائر وأخرى بفرنسا التي يقيم بها مند 1993 مشيرا الى ان مصالح مكافحة الفساد بفرنسا وضعته سابقا تحت المراقبة لكن أكدت تقاريرها انعدام شبهة الفساد او القيام بأنشطة مخالفة للتشريع الفرنسي كما اعترف أنه كان يحضر لشراء طائرة خاصة بموجب قرض من بنك الخليج فرع الجزائر لكن لم تتم عملية الشراء كما قال .

وفي رده على أسئلة وكيل الجمهورية عن طبيعة نشاطه قال المتهم عولمي أنه يملك صفة منتج وصفة موزع حصري للعلامات الألمانية ولم يشرع في التصدير بسبب وضعه تحت طائل السجن المؤقت كما اعتراف بامتلاك مؤسسة سوفاك رصيد بنكي بالعملة الصعبة بألمانيا ولم يعرف أن ذلك لم يتعارض مع القوانين الجزائرية .

اويحيى :

وجاء الدور بعد ذلك على الوزير الأول السابق احمد أويحيى حيث استهل الرد على أسئلة القاضية فيما يخص ملف فساد سوفاك انه يرفض كافة التهم المنسوبة إليه مبرزا أنه اتهم بستغلال صلاحياته وعدم احترم قواعد الشفافية والمنافسة بالنسبة لاساءة السلطة صرح انه كان وزير أول وليس وزير الصناعة مشيرا الى انه حرص على الأموال الوطنية وهذا مادفعنا لتقليص قائمة الشركات للحفاظ على الاقتصاد الوطني ، مذكرا أن هذه المشاريع كانت تمر على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و11 وزيرا ، والحكومة كما قال كانت تطبق تعليمات رئيس الجمهورية وتم اتهامي بالرشوة وتشويه سمعتي كما تساءل اويحيى بخطابه الدبلوماسي المعروف بالهدوء عن تعارض المصالح و أولاده لا يعملون في شركات عمومية ولا علاقة لهم بأي شيء وفي رده على سؤال خاص بالمراسلة التي وجهها لوزير الصناعة لتحديد 5 متعاملين فقط في نشاط تركيب السيارات برر سبب هذه المراسلة بالحرص على الاقتصاد الوطني وهؤلاء الخمسة كانوا ناشطين وحجم الانتاح 450 الف وحدة الإجمالي مبرزا انه قدم كافة مجهوداته وخبرته للحفاظ على المصالح المالية للجزائر

وعن قرار منع المتعامل التركي ايمين اوتو كشف اويحيى أن هذا المتعامل أسس شركة وهمية مع زوجته وكان متابع في تركيا كما اعترف أويحيى بارتفاع عدد الشكاوى من المتعاملين لوزارة الصناعة وحتى الرئاسة وحماية للاقتصاد الوطني والاستثمار ومناصب الشغل حددت الحكومة آنذاك حسبه قائمة المتعاملين .