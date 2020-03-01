عودة حصص الأخلاق والإملاء والإعلام الآلي

كشفت مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية أن وزير التربية محمد أووجاووت قد قرر تشكيل لجان وورشات عمل لبحث سبل إعادة قطاع التربية إلى مكانته الأصلية من خلال إلغاء إصلاح الإصلاحات التي تقدمت في السنوات الماضية والتي أثرت سلبا على مستوى التعليم وقيمته وضغطت البرامج إلى مستويات خطيرة على صحة التلميذ والمعلم خاصة خلال المرحلة الابتدائية .

العملية جاءت على خلفية استكمال اللقاءات مع نقابات القطاع وجمعية أولياء التلاميذ ومختصين في المجال ، الذين أجمعوا على هشاشة البرامج وضغطها الذي لايتحمله أي من المعلم والتلميذ ، حيث أشار الوزير إلى طرح فكرة إلغاء التعليم التحضيري بصفته غير مجد والرجوع الى نظام التعليم 06 سنوات ولما التعليم الأساسي ، حيث رفض المسؤول الأول أن يكون أبناؤنا فئران تجارب ، حيث أشارت المعطيات المسربة أن لجان الإصلاح الخاصة بالإصلاحات التي شكلتها نورية بن غبريط كان الهدف منها مادي لاغير حيث استفاد منها أصحاب الكتب المقربين من الوزارة والذين تم إحالة ملفهم على التحقيق القضائي بحكم انه جريمة تحال على الجهات القضائية المختصة ، في حين تم ضغط البرامج ووضع نصوص وخطط غير علمية ولا هادفة وأخرى مضللة خاصة في نصوص القراءة والآداب والتي تدعوا إلى التفسخ والخروج على المألوف ، هذا ومن شأن الورشات التي ستضم مختصين من القطاع إن تغيير من المناهج والبرامج وحتى الكتاب المدرسي وفي مقدمتها كتاب التاريخ واللغة والتربية الإسلامية ، مع احتمال عودة نصوص الأخلاق والإملاء إلى البرامج التي سيتم تخفيفها من خلال توزيعها على 06 سنوات وهو ما سيخفف من حمل التلاميذ ومن مذكرات المعلم ويجعل التعليم ذو أهمية خاصة في مجال اللغات والأدب والرياضيات والعلوم ، من جانب آخر تجري إصلاحات على المدى الطويل لضمان مواكبة المدرسة الجزائرية للتطورات العالمية من خلال اعتماد خبرات دول رائدة في التعليم وتعميم الانجليزية كلغة ثانية للعلوم بعد بسط قواعد تعليمها وجعلها عملية ، كما سيتم دعم البرامج بحصص للإعلام الآلي في المستوى الابتدائي لضمان مواكبة المدرسة للمعلوماتية التي غزت العالم.

محمد بن ترار