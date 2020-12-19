عودة بن سبعيني إلى المنافسة مؤجلة إلى العام 2021

لن يكون بمقدور اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني العودة إلى جو المنافسة واللعب قبل العام المقبل 2021، وذلك وفق التصريحات التي أدلى بها مدرب ناديه بوريسيا مونشغلادباخ الألماني ماركو روز الذي أعلن أن الظهير الأيسر للمنتخب الوطني لن يستطيع مساعدة ناديه خلال المنافسات التي يخوضها هذه الفترة وعودته إلى اللعب لن تكون قبل نهاية العام الحالي، وأوضح في تصريحات إعلامية نقلها الإعلام الألماني أنه لا يمكنه المخاطرة بصحته في الوقت الحالي، وهو الذي يخضع منذ إصابته بوباء كورونا المستجد إلى الفحوصات الطبية الدورية من أجل التعرف على حالته الصحية.

ويتواصل غياب بن سبعيني عن الميادين أين لم يعد إلى جو التدريبات على مدار أسابيع كاملة، وهو الذي كان ضمن أعضاء وفد الخضر الذي أصيب بفيروس كوفيد19 عند العودة من زيمبابوي على إثر خوض مقابلة أمام المنتخب المحلي لحساب التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم 2021 التي جرت شهر نوفمبر المنصرم، حيث لم يكن ابن مدينة قسنطينة المصاب الوحيد، اين تلقى العدوى عدد من زملائه على غرار ماندي، براهيمي والحارس دوخة إلى جانب الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الفاف خير الدين زطشي.

عيشة ق.