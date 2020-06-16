عودة السفير الجزائري في باريس إلى ممارسة مهامه

قررت الجزائر إعادة سفيرها بفرنسا بعد نحو 3 أسابيع من استدعائه للتشاور احتجاجا على وثائقي اعتبر مسيئا للشعب ومؤسسات الدولة، نقل موقع “كل شيء عن الجزائر” الذي يصدر من فرنسا، نقلا عن مصادر وصفها بالمتطابقة، قولها إن السفير صالح لبديوي التحق بمكتبه بالعاصمة الفرنسية باريس، وأبلغ السلطات الفرنسية باستئناف نشاطه الدبلوماسي هناك.

من جهتها، ذكرت مجلة “جون أفريك”، عبر موقعها، أن لبديوي “وصل فرنسا، السبت، على متن طائرة خاصة بعد 17 يوما من استدعائه إلى الجزائر”فيما لم يصدر بعد أي إعلان جزائري رسمي حول الموضوع.

ع.غ/الأناضول بتصرف