عودة الرئيس ستكون في القريب العاجل

صرح الخبير الاقتصادي ياسين مرزوقي خلال نزوله ضيفا على قناة النهار عشية امس بان عودة الرئيس السيد عبد المجيد تبون ستكون قريبا

مؤكدا بان لديه معلومة رسمية تقول بان الرئيس سيعود في القريب العاجل

وحذر مرزوقي في ذات السياق من الابتعاد عن الاخبار المزيفة والكاذبة التي من شانها خلق الفتنة بين المجتمع الجزائري .

موضحا بان المغرب لديه جيش إلكتروني يحاول زرع الفتنة والإشاعة وسط المجتمع الجزائري.