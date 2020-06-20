عودة الحجر الصحي لبعض الولايات أمر وارد جدا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار أن إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات التي تشهد ارتفاعا في عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا أمر واد جدا في حال استمرار تسجيل إصابات وعدم احترام المواطن لشروط الوقاية من هذا الفيروس الذي يضرب العالم .

وأوضح البرفيسور جمال فورار، خلال ندوة اعلامية عقدت حول كوفيد 19، ان الدولة يمكنها اتخاذ قرار بإعادة فرض الحجر الصحي في عدة ولايات التي تم رفعها مؤخرا أمر وارد في حال ما لمست ارتفاع في الاصابات على مستوى بعض الولايات، وسجلت عدم احترام المواطنين للإجراءات الوقائية الصحية وأضاف، الناطق الرسمي للجنة، انه إذا ما استدعت الحاجة، كزيادة حالات الإصابات والوفيات فمن الممكن ان تلجأ الحكومة الى اعادة بعض الولايات الى الحجر الصحي كضرورة ولو لمدة زمنية قصيرة بهدف تطويق الوباء وحماية صحة المواطن .

للإشارة كان الحكومة خلال الأسبوع الفارط قد قررت رفع الحجر الصحي كليا على 19 ولاية لم تسجل فيه إصابات بهذا الوباء الذي يضرب الإنسانية فيما تم تمديده من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة الثامنة مساءا ب38 ولاية أخرى بما فيها الجزائر العاصمة مع الترخيص بعودة النشاطات الاقتصادية والتجارية منها النقل العمومي مع فرض شروط وقائية واحترازية لحماية المواطنين من احتمال انتشار العدوى خاصة وانه سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات اخرها 14 حالة وفاة مسجلة يوم الجمعة الفارط .

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