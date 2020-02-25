عودة الأمطار والثلوج بداية من الفاتح مارس

ﻣﻦ ﺍﻟﻤنتظر عودة الأمطار على المناطق الشمالية للجزائر بداية من الأيام الأولى لشهر مارس، بحسب ما أكدته مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية والأجنبية.

وينتظر أن تشهد المناطق المعنية ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍلإﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻭﺍﺋﻞ الﺷﻬﺮ الداخل، خلال الفترة الممتدة من 1 الى 10 مارس، حيث سيكون ﻣﺮﻓﻮقا ﺑﺄﻣﻄﺎﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻊ ﺛﻠﻮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ التي يزيد علوها عن ألف متر.

ويعود سبب قدوم الاضطراب الجوي إلى المرتفع الجوي ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ الذي يمتد نحو ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻻﻃﻠﺴﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ترمكزه في ﺷﺢ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.