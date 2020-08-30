عودة أنصار بلخادم من بوابة المكتب السياسي

أعاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، الاعتبار للحرص القديم للحزب العتيد من بوابة المكتب السياسي ممثلين في عدة أسماء في مقدمتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة ورئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد علوي وآخرون بالإضافة إلى عدد من الأسماء التي كانت تحسب على الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم وذلك من اجل الرهان على مرحلة سياسية قادمة.

انتهت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني التي انعقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمصادقة على قائمة المكتب السياسي الجديد التي سترافق الأمين العام للأفلان بالإضافة إلى اللجان الدائمة وقد تم تشكيل المكتب السياسي من 18 عضوا وهو أكبر مكتب من حيث عدد المقاعد في تاريخ الحزب بعدما كان المكتب لا يزيد عن 15 عضوا في عهد عمار سعداني , وقد غلب على تشكيلة الحزب الحرص القديم أو ماكان يسمى بديناصورات الحزب ويتجلى هذا الاختيار في محاولة إرضاء الأمين العام الجديد للقواعد النضالية الشعبية بالمحافظات والقسمات حيث عاد مجددا الى واجهة الحزب من باب المكتب السياسي رئيس المجلس الوطني السابق السعيد بوحجة الذي كان قد شغل لعدة مرات عضو المكتب السياسي في عهد الأمين العام ورئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم كما عاد إلى الواجهة من خلال هذا المكتب الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي الذي شغل بالمكتب السياسي في عهد علي بن فليس عبد العزيز بلخادم ثم عهد عمار سعداني وبعده جمال ولد عباس ومن وجوه الحرص القديم التي فرضت نفسها بالمكتب السياسي الجديد مسعود شيهاب وكذا رشيد عساس وكذا وزير الصناعة السابق محمود خذري بالإضافة إلى أحمد بناي بالإضافة إلى مسعود شيهاب.

كما أعادت التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي الى الواجهة أنصار الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم وفي مقدمتهم سيد احمد تمامري وتتزامن عودة أنصار بلخادم في ظل حديث غير رسمي عن عودة الرجل إلى الحياة السياسية بعد غياب طويل عن هياكل الدولة ودواليب الحزب بسبب خلافات بينه وبين شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة في 2014.

كما تضمنت قائمة المكتب السياسي الجديد لأبو الفضل بعجي عبد الكريم قريشي , وناصر بطيش إلى جانب نعيمة بن بوسيف إلى جانب محمد شريف فضيل , وناصر فراح والنائب عن ولاية الجزائر العاصمة بالبرلمان جمال ماضي إلى جانب محمد صباحي وفرحات أرغيب كما عين محمد العماري، مديرا للديوان مستشار إعلاميا للأمين العام.

باية ع