عهد ما قبل الدستور

بقلم احسن خلاص

سيعود النقاش حول الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية في الأيام المقبلة غير أنه وكما في كل مرة سيجد على الساحة نقاشا موازيا حول حرب طاحنة بين جماعات مستترة تتخذ من الصحافة والوسائط الاجتماعية ميدانا خصبا للتناوش ومن قضايا الفساد مادة خصبة للصراع ومن الإقالات والاعتقالات أدوات بطش الأقوى منها على الأضعف. يتكرس بهذا كله واقع يبعدنا أكثر عن الطموح القائم منذ الاستقلال في بناء مؤسسات لا تزول بزوال الرجال، تلك العبارة السحرية للرئيس هواري بومدين.

غير أن واقع اليوم يبين أن أقصى ما توصلت الجزائر إلى بنائه أجهزة دولة ظلت على مر السنين في خدمة عصب تتصارع وتتناوب على النفوذ والقرار وتحول في كل مرة دون بروز مؤسسات نابعة عن الإرادة الشعبية التي كانت مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي بأن تفعل أحكام كانت قائمة في الدستور الجزائري منذ 1989 مفادها أن السيادة الكاملة ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق مؤسسات يختارها كما ورد في المادتين 7 و 8 من الدستور.

يبين لنا واقع اليوم أيضا أن أقصى ما توصلت الجزائر إلى بنائه إنما هو جمهورية على الورق بمؤسسات صورية مزيفة لا تمت لواقع المجتمع وطموحاته السياسية بصلة بل ظلت امتدادا لتكتلات امتزجت فيها المصالح بالولاء لدوائر تأثير داخلية وخارجية. لقد ورث جيل الاستقلال في حقيقة الأمر حقلا مليئا بالألغام فإذا كان لبنان قد ورث خارطة طائفية لا تزال تكبله إلى اليوم فإن الجزائر على غرار بلدان أخرى استقلت حديثا قد ورثت بدورها قحطا مؤسساتيا وفراغا رهيبا ناجما عن الافتقار لتجربة بناء الدولة ولتنظير سياسي جزائري ممهد لقيام هذه المؤسسات.

وبالفعل لم يتجاوز الحوار الذي نشطه أقطاب الحركات السياسية منذ بداية القرن الماضي إلى غاية الاستقلال عام 1962 عتبة إشكالية الموقف الأمثل من النظام الاستعماري الذي انقسم إلى التوجهين الاندماجي والراديكالي ولم ينتقل إلى مرحلة البحث طبيعة مؤسسات الدولة المنشودة إلا في عناوين مقتضبة تضمنها بيان أول نوفمبر ووثيقة مؤتمر الصومام. وإذا حاولنا فهم هذا المسار وتفسير مآله فإننا نجد جانبا منه في السرية التي ميزت التجربة الثورية الجزائرية التي انطلقت بعد فشل العمل السياسي العلني والقانوني في ظل النظام الاستعماري لتنتقل من مرحلة الاختلافات السياسية إلى مرحلة الصراعات على المواقع القيادية في قلب الثورة التحريرية حيث أن الأجهزة التي بنيت خلال الثورة لم تكن في الغالب إلا أدوات لهذه الصراعات التي تنامت مع تكوين العصب التي اتخذت عناوين مثل جماعة السياسيين مقابل جماعة العسكريين وجماعة الداخل مقابل جماعة الخارج فضلا عن الصراعات القائمة داخل كل جناح من هذه الأجنحة. ولأن الأجهزة التي تشكلت لتمثل الثورة على غرار الحكومة المؤقتة لم تكن إلا واجهة لصراعات قائمة وراء الستار فإن من وضع على رأسها أفراد غير معنيين بتلك الصراعات مثل ما هو حال فرحات عباس أو بن يوسف بن خده.

لقد شكل هذا الوضع الموروث عن الطبيعة السرية التي ميزت التركيبة القيادية للثورة التحريرية ولا يزال، ثقافة سلطة العصب فوق الدولة وهي الثقافة التي لم نتخلص منها لبعد لنبني على أنقاضها دولة جديدة كواقع ملموس وليس كنظرية لا تجد طريقها إلى التنفيذ. ومن هنا يحق لنا أن نستخلص أن الدستور الذي نسعى إلى تغييره اليوم بدعوى أن الزمن تجاوزه هو في حقيقة الأمر هو الذي تجاوز زمنه فما نملكه من نصوص تجاوز بكثير واقعنا المؤسساتي اذ أن محاولة إحداث التطابق مع الدستور لم ينتج مؤسسات دستورية حقيقية بل أجهزة لتمديد عمر الزيف والتزوير. ولعل أكثر ما يدل على ذلك أن الدولة استمرت قائمة لأكثر من ست سنوات (2013-2019) برئيس مقعد ومجالس وطنية ومحلية مزورة دون الحديث عن الأجهزة القضائية والأمنية التي غالبا ما كانت تخضع لأقوياء اللحظة، كما عاشت الدولة واستمرت في أحلك ظروفها منذ وقف المسار الانتخابي عام 1992 إلى غاية 1995 غير أن صراعات السلطة لم تنته بل وجدت أحيانا في غياب الأجهزة ميدانا خصبا لتغذية تلك الصراعات التي اتخذت من الصحافة مجالا خصبا لإخراجها إلى السطح عند الضرورة.

وليس من الصعب أن نلاحظ اليوم أن الجزائر، بالرغم رسائل الحراك الشعبي، لم تتخلص بعد من دورية هذا النمط من التداول على دوائر التأثير وصنع القرار ونحن نعيش السيناريوهات ذاتها التي كانت تمر علينا دوريا عندما يقدر المتصارعون أن وقت إخراج التدافع السلطوي من السر إلى العلن قد حان. غير أن الملفت هذه المرة أن الاحتدام الذي نشهده يأتي عشية ظهور الصيغة النهائية لمشروع التعديلات الدستورية ليرسل رسائل عن قصد أو دون قصد أن الدستور لا يمثل إلا الدولة القائمة على الورق وأننا لا نزال في واقعنا السياسي نعيش عهد ما قبل الدستور، إذ أن الدستور لا يمكن أن يكون وظيفيا وحيا إلا إذا كان قادرا على ضبط موازين القوى داخل الدولة عن طريق إرساء مؤسسات تمثيلية وفضاءات للمنافسة السياسية والاختلاف الفكري مكان جعل الأجهزة والتنظيمات السياسية والاجتماعية أدوات توقد بها صراعات مجهولة النسب لدى السواد الأعظم من المجتمع.