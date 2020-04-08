عن لقاح فیروس كورونا العقل

بقلم: الولید فرج

لعل دقة المنهج ، تتطلب تجاوز القول بأن التنویر في الفكر العربي ، كانت بدایاته الأولى من واقعة (سقیفة

بني ساعدة) و ما دار تحتها من سجال سیاسي ، حول من یخلف النبي ، بل تبقى مجرد واحدة من منازع

العقلانیة ، سبقتها قبل ذلك عدة وقائع تاریخه تعكس اللجوء إلى بنود العقل و أسالیب المحاكمة السلمیة بأدواتها

آنذاك و نذكر منها الخلاف بین هاشم وابن أخیه أمیة عندما نازعه في الحكم ، دون إشهار سیف أو منازعة

مادیة ، بل طلبه باللجوء إلى كاهن بني خزاعة للحكم بینهما في قیادة إدارة شؤون مكة التي ورثها هاشم عن

أبیه عبد مناف ، وبعد إلحاح كبار قریش نزل هاشم عند طلب أمیة و تحاكما لدى الكاهن على أن من یحكم

ضده یخرج عن مكة إلى الشام عشر سنین و یدفع غرامة قدرها 100 ناقة ؛ فحكم الكاهن بالرئاسة لهاشم

ّ ومن حیثیات حكمه قوله : (والقمر الباهر، والكوكب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى

بعلم مسافر، من منجد وغائر، لقد سبق هاشم أمیّ ّ ة إلى المآثر، أول منه وآخر، وأبو همهمة بذلك خابر) فكانت

هذه الواقعة تعكس الجنوح للحلول السلمیة في الصراع على السلطة.

إن الجزم بالاستحالة المطلقة في تأسیس القطیعة مع التراث ، مرده انبناء جوهر العملیة العقلیة على دقائق

ُ تتجاوز مباني المسلمات العقدیة ، و بدیهیات المداینة ، إلى منازع عقلانیة.

فكیف نتلقى التراث ؟ و ما هي الأدوات في ذلك ؟

إن أول خلخلات رسمیة للفكر ، و إرباكات مؤسسیة للعقل ، كانت على ید الخلیفة المأمون ففي عهد نشب

جدال الأولویة بین العقل و النقل كمنهج و مرجع للوصول لحقائق الأمور ، فتفرق العقل بین ثلاثة مدارس ،

الأولى ترى بالعقل و الثانیة رأت بالنقل و ثالثة وقف موقف التوفیق بینهما . لتكون الغلبة للصراطیة الدینیة

التي تحتكر وحدها حق التأویل و التفسیر.

تكتنز هذه المحطات من التاریخ العربي تراثا زاخرا ، و كنوز عقلانیة جمة ، إذا ما تمت قراءتها قراءة

مغایرة مؤسسة على المنهج العلمي ، الذي یفرزها عن الإیدیولوجیة ، و ینقیها من شوائب الذاتیة ، للوصول

إلى الحقیقة العقلیة التي أنتجتها ، من خلال إعمال علوم الآلة و المناهج العلمیة من تفكیكي و نقدي و تاریخي

وغیرها ..

یعتبر أركون و الجابري، خیر من اشتغل في التنقیب عن جذور التراث العربي الإسلامي ، نقدا و دراسة

لأجل الوصول من خلال ذلك إلى خلق أدوات عقلیة حداثیة.

و یعتبر أركون أكثر جرأة و اقتحام معرفي ، فبحث و فكك أسس المسلمات و البدیهیات التي یتأسس علیها

العقل ، و خاض في المسكوت عنه واللامفكر فیه ، منطلقا من وجوب التخلص من كوابح الأنسنة التي اكتفي

بذكرها وتتمثل في أربعة معوقات وهي الأرثوذكسیة بمعناه الاصطلاحي (الصراطیة) ، و سیطرة المفكر فیه

، و السیاج الدوغمائي ، وسطوة السیاسي على الخطاب الدیني ، هذه المعطلات هي من تبعد العمل العقلي عن

موضوعه و جوهره وهو الإنسان (الأنسنة) حسب أركون.

أما الجابري فجعل لمحتواه المعرفي و نهجه التفكیكي النقدي حدود ، لعل بیئته الاجتماعیة مانعته من فتح

المقدس ، و جنبته الخوض في العقل الدیني و الحقل اللاهوتي ، فاكتفي بالاشتغال على الثقافة العالمة ،

مقتصرا على العقل العربي (البیان و العرفان و البرهان) ، ویبقى منهج مشروع الجابري رباعي الأركان

واضح المعالم بتأثره البالغ بابن رشد (انظر كتابه ابن رشد سیرة و فكر ) ، متبنیا النقد الابستمولوجي بهدف

تفكیك بنى العقل العربي ، متأثرا أیضا بفكر كانط و هیغل كما صرح بذلك.

یوغل أركون في استعمال مناهج العلوم الإنسانیة (لسانیات أنثروبولوجیا . السمیائیات . علوم الاجتماع ..) و

إخضاع التراث العربي الإسلامي لها ، بشتى درجات . من خبر البلاط إلى النص المقدس ، محاولا التنقیب

عن المغالطات التاریخیة و إعادة قراءة النص بعیدا عن أدوات التأویل الكلاسیكیة . فالحقیقة عنده تتعدى

القولبة و النمذجة والجوهر الجاهز النهائي التي یقدمها كما سماه (نظام الدلالات الإیحائیة) إنما هي (تركیب

او أثر ناتج عن تركیب لفظي أو معنوي قد ینهار لاحقا لكي یحل محل تركیب جدید ، أي حقیقة جدیدة) انظر

: كتابه قضایا في نقد العقل الدیني : كیف نفهم الإسلام الیوم.

إن تنازع المنهج و اختلاف نتاجه ، لا یحط البتة من ما وصل إلیه المنقبان أركون و الجابري ، هذا الأخیر

الذي یرى ان خلخلة دوائر المقدس ، انصیاع إلى أحكام اللاعقل ، بینما یرده أركون إلى خانة الارتقاء و

الإبداع . وما اصطلح علیه أركون بـ (المخیلة الإبداعیة العرفانیة) وما أفرزته من خطاب و معجم لفظي ،

یعتبر الجابري من قبیل (العقل المستقیل) الذي اضرب عن مهامه منصاعا لألاعیب الرمز و الخیال ، رأى

أركون في خلق القرآن و بسبق العقل عن النقل و كان في ذلك معتزلي المذهب ، و أهتم بمفكري الصف

الثاني ، و رأى بان العلمانیة لیست غریبة عن الفكر الإسلامیة ولها حضور عند المأمون و المعتزلة و ابن

حنبل و معاویة . بینما اهتم الجابري بالمفكرین الأوائل ذوو المراكز الفكریة ، و ارجع قضیة خلق القرآن إلى

. النزاع السیاسي ، كما أنه یرفض استخدام مصطلح العلمنة ، باعتباره مصطلح غریب عن الثقافة العربیة

یبقى هذا المقال إشارة إلى مشروعین نقدیین عظیمین نرغب في تسلیط الضوء على بعض ما جاء فیهما ، و

الوقوف على أهدافهما التي نرى انه یستحیل أن تتأسس أي نهضة بعیدا عنهما.

و للقارئ المهتم الرجوع أیضا إلى من اشتغلوا على أفكار أركون و الجابري : كجورج طرابیشي و كمال عبد

اللطیف و الزواوي بغورة ، علي حرب و رشید بن زین و نائلة أبي نادر غیرهم.