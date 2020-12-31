عن عملها “حرائر الجزائر … قصة كفاح ” الإعلامية “زهرة برياح” تتوج بجائزة أول نوفمبر 1954 في البحث التاريخي

توجت الإعلامية “زهرة برياح” من جريدة الجمهورية بجائزة أول نوفمبر 1954 في طبعتها 25 التي أطلقتها وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق في مجال البحث التاريخي عن عملها المعنون “حرائر الجزائر ..قصة كفاح” والذي تضمن سيرة 128 اسما من بينهم 57 مجاهدة اجرت الإعلامية زهرة مع أغلبهن لقاءات صحفية من بينهم زهرة ظريف ، صليحة يخو ، صليحة و سعيدة زموشي ، لويزة إيغيل أحريز ، خديجة بريكسي ، زوليحة بن اسماعيل ، زهرة زلماط ، صليحة عزة و غيرهن ، و اعتمدت عن البعض الاخر على مصادر اعلامية و تاريخية و شهادات سجلت في مقر بعض متاحف المجاهد للجهة الغربية ، ثم خصصت المحور الثاني ل 31 مجاهدة توفيت كتكريم لمسارهن العطر أما المحور الثالث فتضمن سيرة 40 شهيدة ضحت من أجل هذا الوطن العزيز .وفي السياق تقول الإعلامية “زهرة برياح” في تصريح خصت به يومية ” الوسط” (البحث التاريخي المعنون ب ” حرائر الجزائر … قصة كفاح ” عكس جميلات الجزائر اللواتي تزينت ملامحهن بالشهامة و البطولة متحديات همجية المستعمر و تعذيب السجون و الزنزانات، فالتاريخ يحكم و لا يجامل أحدا و هو إما يحكم للبشر أو عليهم ، و المرأة الجزائرية ممن حكم لهن التاريخ و ليس عليهن، ونقشت أسماء المجاهدات الجزائريات بأحرف من ذهب . لقد قضيت عدة أعوام في لقاء المجاهدات و تسجيل شهاداتهن الحية، سنوات احتضنت فضولي و عطشي لماض لا نعرف عنه شيئا ، كانت موجعة محطات الوقوف التي عبرتها رفقتهن على عجل، اعتذرت لهن عن دموعهن التي جرت بسب فضولي الصحفي، لكنها أهدتني في ختامها هذا الكتاب الذي نسجت حروفه بصدق مشاعرهن الثورية، أعترف أنني لست مؤرخة، لكن أردت فقط أن أقدم من خلال هذه الأوراق التاريخية حياة بعض المجاهدات اللواتي صنعن المعجزات أمام غطرسة الاستعمار، فكل قصة تحمل معها صدق الثائرات فكم هي جميلة و غالية الورود التي غرستها المجاهدات في هذا العمر و يقدمنها لجيل الإستقلال، كما أنني كتبت عن بعض الأسماء بمساعدة بعض الزملاء من الأسرة الإعلامية و الثورية و الذين أشكرهم كثيرا على عشقهم لتاريخ وطننا الحبيب . هذا البحث يعتبر عربون امتنان لحرف التاء في تاريخ الجزائر معتمدة على مصادر تاريخية ). /الباحثة الإعلامية في سطور : زهرة من مواليد 17 سبتمبر 1968 ، خريجة معهد اللغة و الأدب العربي بجامعة السانية بوهران مسقط رأسها سنة 1993 ، تحصلت على عدة شهادات علمية تقنية وتكوينية آخرى في تخصصات مختلفة منها الإعلام ، التصوير الفوتوغرافي ، الإخراج السينمائي، و الكتابة المسرحية ، إلتحقت بالعمل الصحفي في أواخر سنة 1992م بجريدة الجمهورية المتواجدة بمدينة وهران غرب الجزائر ، ترأست بعد سنوات كصحفية محترفة، عدة أقسام مختلفة التخصصات منها القسم الثقافي و ملاحق أهمها “أوراق أدبية”، “النادي الأدبي” و “الصفحات الخاصة” لمدة 15 سنة الى جانب اشرافها على اعداد و تقديم حصص إذاعية أدبية وفكرية منها “أوراق أدبية” ،”بصمات” بأثير إذاعة وهران . وصدر للأديبة زهرة برياح عدة دواوين شعرية منها “مرافىء العشق البارد ” عن دار الغرب للنشر و التوزيع بوهران سنة 2003 م ،” عيون العشاق ” عن دار التوريدات للنشر و الإشهار بمصر سنة 2006م ، ” اسمك فلسطين” عن دار القدس، ديوان مشترك بين شعراء مدينة وهران، كتب بمناسبة أربعينية محمود درويش . أما ديوانها “وهران … ارويني من نبع حنانك “، فكان آخر إصداراتها الأدبية عن دار أنوار المعرفة، يتضمن مجموعة خواطر عن عشقها لمدينتها وهران.كما كتبت زهرة برياح أيضا بعض النصوص المسرحية، منها من ترجم على الركح و منها من بقي مجرد نص تم قراءته أمام المختصين، كنص «فئران التجارب» الذي يعالج المنظومة التربوية، مسرحية «القطة بيشا والساحر» التي أدتها احدى الجمعيات في التسعينيات، إلى جانب مسرحية للأطفال بعنوان: “الجدة ” الذي قدم في إطار مسرح الهواة بمستغانم. من جهة أخرى ، شاركت الأديبة الشاعرة و الإعلامية زهرة برياح في المئات من الملتقيات الفكرية و الأدبية منذ ولوجها الحقل الأدبي في سنة 1988 بحصولها على جائزة وطنية عن ملحمتها الشعرية بعنوان ” لهيب فلسطين المقدس “. كرمت في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية لاسهاماتها الأدبية و الشعرية و مشاركاتها في تنشيط العديد من الندوات العلمية الأكاديمية و الاعلامية أهمها، تكريمها في ” لقاء الأجيال” الذي جمعها بالمرحوم الروائي الطاهر وطار سنة 2002م . و ترأست خلية الاعلام لإتحاد الكتاب الجزائريين لفرع وهران عن طريق الانتخاب بالاجماع للكتاب و مبدعي وهران حيث أشرفت على تنشيط أهم الندوات الأدبية مع أبرز الكتاب و الشعراء الجزائريين و العرب من سنة 2005 الى غاية 2009 م ، مما جعلها تُكرم من قبل منظمة اليونسكو لحقوق الانسان في سنة 2005 بجامعة وهران ، كما ساهمت في تنشيط بعض المحاضرات العلمية بمخبر تحليل و تصميم المنتجات الإعلامية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية و السياسية لجامعة وهران من 2012 إلى غاية 2014 . نشاطها الأدبي و الإعلامي جعل القائمين على الحقل الثقافي يقومون بتشريفها بعضوية لجنة ” تحكيم الصحافة” لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي سنة 2013م، وعضوية لجنة تحكيم في تظاهرة اكتشاف المواهب الشابة ( Oran ‘ s Got Talents) بوهران سنة 2014م . هذا وفازت زهرة بجائزة أحسن مقال صحفي في مسابقة مهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية في طبعتها الرابعة لسنة 2011 م . و تحصلت على وسام ” فارس القلم” سنة 2000م في عيد الصحافة الذي نظم بالجزائر العاصمة ، و وسام أحسن قلم صحفي في المجال الإعلام الثقافي المنظم من قبل النقابة الوطنية لناشري الكتب بالصالون الدولي للكتاب سنة 2013، لتكرم بوسام ” فارس الجزائر” في طبعته الثامنة لسنة 2015م . أحسن مرزوق