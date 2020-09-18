عندما يعطل الغش أمة

بقلم احسن خلاص

تنفست جميع قطاعات النشاط والأفراد الصعداء بعد أن انتهت الأيام الخمسة التي حجزت وطنيا لإنجاح رهان امتحان البكالوريا الذي لا يرتبط بوزارة التربية فحسب حيث استنفرت لهذا الهدف أجهزة الدولة كلها المدنية والعسكرية والأمنية إلى درجة أن محاربة الغش وتسريب موضوعات الامتحانات اعتبرت بشكل ضمني رهانا مرتبطا بالدفاع الوطني وشأنا ذا علاقة وطيدة بالسيادة الوطنية وهيبة الدولة.

لقد اكتسبت أجهزة الدولة مع مرور السنوات تجربة معتبرة في مكافحة ظاهرة عرفت تصاعدا رهيبا منذ أكثر من عشر سنوات وتفاقمت مع تطور استعمال وسائط التواصل الاجتماعي دون أن يكتسب المجتمع ضوابط ردعية تجاه الظاهرة التي تتصل مباشرة بفساد الأخلاق وغياب الضوابط الاجتماعية ودون أن تطور المنظومة التربوية أنماط سلوك معادية للغش ودون أن تجد في طبيعة الموضوعات التي يمتحن فيها التلاميذ ما يجعل عمليات الغش غير مجدية.

كان رد فعل أجهزة الأمن والقضاء قويا وعنيفا هذه المرة إلى درجة أن عمليات الغش والتسريب أدخلت عددا غير قليل من التلاميذ إلى السجون في ردود فعل فورية حيث طبقت العدالة القوانين الموضوعة لهذا الغرض تطبيقا حرفيا صارما أثار استحسان قطاع من المجتمع كما أثار إستهجان فريق آخررأى أن إثم اللجوء إلى القضاء وسلب الحرية من المتهمين أكبر من نفعه مما يجر ذلك من آثارسلبية على مستقبل شباب في لحظة طيش وغفلة تحتاج إلى توجيه بيداغوجي أكثر مما تحتاج إلى مثل هذه الأشكال من الردع.

والحق أنه مهما اختلفت الآراء حول قساوة هذه التدابير العقابية أو حول جدواها وفائدتها وقدرتها على القضاء على ظاهرة الغش وتسريب موضوعات امتحان البكالوريا فإنها تعبر عن تطلع المجتمع والدولة لمحاربة دولة الغش والفساد فهذه التدابير إنما تأتي كمرحلة متقدمة من الصراع مع هاتين الآفتين اللتين تمكنتا من الصمود لسنوات تماما كما صمدت ظاهرة الحرقة بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحتها. ومما يدل على تصاعد ظاهرة التسريب أن قطع الإنترنت على المواطنين والمؤسسات لم يجد لوحده للحد من هذه الظاهرة التي يستنكرها الجميع إلى درجة أن المجتمع ضحى بحقه الضروري من استخدام الانترنت من أجل إنجاح مكافحة التسريب دون احتجاجات واسعة بالرغم من الامتعاض الذي أظهره الزبائن.

أعلنت وزارة العدل خلال سريان الامتحان أن الجهات القضائية قد أصدرت أحكاما بالحبس في حق من تورط في نشر مواضيع امتحان البكالوريا والأجوبة عنها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقد تم ذلك بفضل اليقظة المستمرة والدائمة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. ولنا أن نتصور أن عدد الذين أعلنت وزارة العدل عن انزال العقوبة بهم معتبر بالرغم من الحد من استعمال الإنترنت ولاسيما وسائط التواصل الاجتماعي مما يعني أن مخزون المجتمع من الغشاشين والمفسدين أكبر إذ لولا الحواجز التكنولوجية لتضاعف العدد مرات كثيرة.

لقد تمكن الغشاشون مرة أخرى بالرغم من صرامة تدابير الردع من إقامة قانونهم الخاص وفرضه على الدولة والمجتمع عندما فرضوا على الجميع الحرمان من الاستفادة من قطاع صار حيويا اليوم لسير حياة الأفراد والمؤسسات ولا شيء يدل إلى اليوم على أن الظاهرة ستتوقف عند هذا الحد وأن تنحصر ظاهرة الغش والتسريب مستقبلا إلى النسب المعقولة التي تتشارك فيها جميع الدول لاسيما وأننا نعيش اضطرابا عميقا في علاقتنا بالقيم وتراجعا رهيبا في أداء المنظومة التربوية وتغيرا في مفهوم النجاح في المجتمع إذ انتقل من القدرة على الإنجاز إلى القدرة إلى الوصول إلى المراتب مهما كانت الوسائل.

لقد تمكنت تكنولوجيا الاعلام والاتصال الجديدة في كثير من الدول من خفض معدلات الغش والتجاوز والمخالفات إلى الحد الأدنى إلا في مجتمعاتنا التي صارت فيها مطية لتطوير سبل الغش إلى درجة اضطرت فيها الدولة إلى تعليق استعمالها لخمسة أيام ليجرى فيها امتحان وطني في أمان وياليت الأمر كذلك فقد تمكن استعمال التكنولوجيا ذاتها من تبيان أن الخلل أعمق وأنه يتعلق بمجتمع لامعياري كان النجاح فيه مبنيا ولا يزال على سلوك الطرق الملتوية دون الجهد الفكري والعملي للفرد. وقد ساهم نظام الحكامة وما به من فساد في ترسيخ هذه الظواهر ولم يعد سهلا بين عشية وضحاها الانتقال إلى منظومة معيارية وقيمية جديدة.

ويبقى الانشغال اليوم لدى المجتمع: كيف نجعل البكالوريا ممرا إلى الجامعة والنجاح العلمي والمهني بدل أن يبقى مسلكا يؤدي إلى السجون. لقد ساهمت ظواهر الغش والتسريب في تدهور مكانة البكالوريا التي كانت إلى وقت قريب مصدر فخر واعتزاز بكون الشهادة التي تمنح للحائز عليها تضاهي تلك التي تمنح في الدول الأوروبية المتقدمة في مجال العلم والمعرفة وتمكن الطالب الجزائري من التسجيل بيسر في أفضل الجامعات. أما وأن العالم اليوم يتابع ما آلت إليه المنظومة التربوية فإنه لا أمل في أن نرقى بالمنظومة التربوية إلى الأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية. كما ساهمت الظواهر ذاتها في تدهور منظومة القيم وانتشار التسيب واليأس والنظرة السلبية إلى المدرسة والجامعة التي تحولت من نظرة نخبوبة إلى نظرة ازدرائية لمنظومة مرتبطة بالغش وانعدام الالتزام بالأخلاق.