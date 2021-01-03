عندما يصبح تجريم الاستعمار جريمة

بقلم احسن خلاص

على بعد أيام قليلة من نزول التقرير الخاص بالذاكرة المشتركة الجزائرية الفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية لم يتردد مستشار الرئيس تبون في مسائل الأرشيف والذاكرة والمدير العام للمركز الوطني للأرشيف عبد المجيد شيخي عن تأكيد ما بات اليوم من الثوابت لدى السلطة وهي الابتعاد ما أمكن عن إثارة فكرة إصدار قانون لتجريم الاستعمار.

وكان الحديث عن الموضوع قد عاد إلى الواجهة مع احتدام الحراك الشعبي وبروز تيار وسط الحراك يدعي أنه مناهض لفرنسا الاستعمارية واستمرار هيمنتها حاليا على مفاصل الدولة وتأثيرها على سيادة قرارات السلطة. وكان هذا التيار يزعم أنه منسجم من توجهات قيادة الجيش التي ورثت المرحلة الانتقالية التي أعقبت مغادرة عبد العزيز بوتفليقة السلطة بل إن شغل القيادة الجديدة الشاغل لم يعد يكمن في التخلص كلية من التأثير الفرنسي على حاضر ومستقبل الجزائر فحسب بل انتقل إلى السعي إلى وضع فرنسا وجها لوجه أمام جرائمها أثناء فترة الاستعمار والسنوات التي أعقبتها وطالبتها بالتالي بالتعويض عن الضرر الذي سببته على المجتمع الجزائري.

وتحمل إثارة مشروع قانون تجريم الاستعمار اتهاما ضمنيا لفترة حكم الرئيس بوتفليقة بالتقاعس عن مناهضة الاستعمار بل التواطؤ مع اللوبيات المؤيدة له في فرنسا، إذ أن دفع الرئيس بوتفليقة إلى باب الخروج كان ينتظر أن يتبعه بصفة آلية الإفراج عن القانون الذي كان قد وضعه في الأدراج وجاءت الساعة التي انتظرها النواب ومن ورائهم الشعب الجزائري لإحياء هذا الواجب التاريخي المتمثل في رد الاعتبار للشعب الجزائري المقاوم طيلة مائة واثنتين وثلاثين سنة.

وبالرغم من الادعاء بأن الوقت مناسب لإثارة الموضوع إلا أن لا شيء تحرك لدى الحكومة أو لدى البرلمان من أجل تحويله إلى خطوات ملموسة في ظل استمرار السلطة على موقفها المتردد تماما مثل ما حدث عام 2009 عندما أثار أحد نواب المجلس الشعبي الوطني المسألة وذهب إلى حد إعداد مشروع قانون نال موافقة النصاب القانوني لمناقشته لولا تصريح رئيس المجلس آنذاك عبد العزيز زياري بأن الحكومة ومكتب المجلس خلصا إلى أن الظرف غير مناسب لإثارته فضلا عن مناقشته في المجلس والمصادقة عليه لاسيما وأن البرلمان الفرنسي قد وافق قبل أربع سنوات عن ذلك على مادة قانونية تمجد الاستعمار وذكر مزاياه لولا تدخل الرئيس الفرنسي لإلغائها.

ويأتي تجديد الموقف الرسمي على لسان مستشار الرئيس في مسائل الذاكرة ليؤكد أن الابتعاد عن إثارة قانون تجريم الاستعمار موقف دولة أكثر مما هو مرتبط بحكومة من الحكومات ويبرر المراقبون العارفون بالشأن القانوني هذا التردد بأن بلورة مثل هذه القوانين لا يعدو أن يكون شطحات سياسية وعمليات استعراض للعضلات الوطنية لدى بعض الأطياف السياسية للتغطية على البطالة السياسية التي تعاني منها. ويقوم دليل هؤلاء المراقبين على أن من طبيعة مثل هذه القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي فهو قانون لا يمكن أن يسري على الغير ولا يمكن أن يتعدى طابعه الرمزي والمعنوي. وهو ما يبرر ما ذكره عبد المجيد شيخي عندما قال إن “الشعب الجزائري كله جرم الاستعمار ولا يحتاج ذلك إلى نص وأن هذا النص ليس من أولويات ملف الذاكرة” فالأولوية في نظر شيخي هي “توجيه الجهود لإبراز المسار التاريخي للشعب الجزائري ووضعه في متناول المواطن البسيط لأننا نريد أن نعطي للتاريخ مكانته الحقيقية في المجتمع”.

ويأتي التوجه نحو تأكيد السلطة لتوجهها العام في معالجة ملف الذاكرة في سياق الجهود المتقدمة للجانبين الجزائري والفرنسي تجاه تقديم تقرير مفصل حول وقائع وشواهد من ذاكرتي البلدين والذي سينزل في الأيام المقبلة قصد وضع الضمادات على الجروح وانتزاع انفعالات التاريخ من سوق التوظيف السياسي في الضفتين وسحب البساط أمام اللوبيات الكولونيالية الفاعلة في فرنسا وجزء من الأسرة الثورية الثورية في الجزائر. وكأننا بقيادتي البلدين تريدان تسليم ملفات الذاكرة للمؤرخين للتعاطي معها بالطريقة العلمية بعيدا عن الانفعالات التي تفضي إلى التوظيف السياسي للذاكرة الذي طالما عرقل مسيرة البلدين نحو دعم التعاون والشراكة السياسية والاقتصادية.

وبالرغم من جهود الحكومتين في اتجاه تجاوز حواجز الذاكرة المشتركة إلا أن فرنسا مرشحة لأن تبقى حاضرة لمدة أطول في النقاشات السياسية بين الجزائريين مع الحساسية المفرطة التي يحملونها تجاه خوض فرنسا في الشأن الداخلي الجزائري مثل ما حدث مع ما جاء في حوار الرئيس ماكرون مع مجلة جون افريك الذي أثار زوبعة ذات اليمين وذات الشمال وجعل الجميع يتفق على أن لا مكان للتدخل الفرنسي في الشأن الداخلي الجزائري. ويذهب الكثير من الجزائريين إلى استحضار مواقف جزائرية سابقة من فرنسا على غرار مواقف الرئيس بومدين وموقف الرئيس زروال عندما رفض لقاء شراك في نيويورك عام 1995 بعيدا عن الصحافة والأضواء بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المواقف الاستعراضية للخصومة تجاه فرنسا بالرغم من أنها كانت ولا تزال أحد أكبر شركاء الجزائر السياسيين والاقتصاديين والثقافيين.

ليس هناك اختلاف بين المثقفين والمؤرخين هنا في الجزائر أو في فرنسا حول جرائم الاستعمار وأن هذا الأخير بذاته جريمة غير أن هذا الاتفاق أبعد من أن يتجسد كموقف رسمي للدولة بل يظل موقفا شعبيا في ظل إرادة جميع الأطراف إبعاد التاريخ عن السياسة.