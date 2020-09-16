عنتر يحي يقنع إدارة بارادو بالتنازل عن اللاعب كريم بن خليفة

ج.ن

توصل المناجير العام لنادي اتحاد العاصمة، عنتر يحيى، ورئيس نادي بارادو، حسان زطشي، إلى أرضية اتفاق، يقضي بانتقال وسط ميدان كريم بن خليفة لصفوف سوسطارة وتوقيعه لثلاث سنوات كاملة.

هذا وقد كانت المفاوضات عسيرة بين الطرفين بعد أن رفع نادي بارادو سقف مطالبه المالية عاليا، وطلب مبلغا كبيرا اعتبرته إدارة الاتحاد تعجيزيا، وهو ما جعل المفاوضات تصل إلى طريق مسدود، حيث صرح عنتر يحيى منذ أسبوعين أن المفاوضات مع بارادو فشلت، غير أن رغبة اللاعب في مواصلة المغامرة رفقة أصحاب اللونين الأحمر والأسود حسمت الأمر، من خلال طلبه من إدارة “الباك” بتقليل مطالبها المالية من أجل الانتقال إلى الاتحاد، ورغم أنها استجابت لطلبه إلا أن إدارة الاتحاد بقيت متمسكة بموقفها، من خلال التأكيد أن المطالب المالية رغم تخفيضها إلا أنها كبيرة.