عنتر يحيي: قدمت لإتحاد العاصمة عن قناعة وليس تمهيدا لرئاسة “الفاف”

فنذ عنتر يحي، كل الأخبار المتداولة عن نيته في ولوج الإتحادية الجزائرية لكرة القدم مستقبلا وخلافة زطشي، وهذا من خلال قدومه لإتحاد العاصمة لشغل منصب مدير رياضي.

القائد السابق للخضر، وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم بملعب بولوغين، أكد أنه يملك مشروع مع ” لياسما” وقدم عن قناعة ولا يخطط للإلتحاق ” بالفاف” مثلما روجت له بعض الأطراف.

بحيث قال:” أملك شخصية، وقدمت للإتحاد عن قناعة، وأملك مشروع مع هذا النادي لمدة ليست بالقصيرة، ولن أستغل هذا للوصول لأهداف أخرى ”

ليختم قائلا:” الحديث عن رغبتي في الإلتحاق ” بالفاف” ليس له أي معنى، ولا يمكنني التعليق على هذه الأخبار “