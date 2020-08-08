عنتر يحيى يحل غدا بالجزائر ليباشر عمله رسميا مع سوسطارة

ج.ن

من المنتظر أن يلتحق المدير الرياضي الجديد لفريق اتحاد العاصمة عنتر يحيى، غد الأحد بالجزائر، عبر طائرة إجلاء ستنقل مواطنين جزائريين عالقين بالخارج، حسب ما أعلنت عنه إدارة النادي العاصمي على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويقيم عنتر يحيى (38 سنة) القائد الأسبق للمنتخب الجزائري و صاحب 53 مشاركة دولية، بفرنسا حيث ولد و ترعرع، وقد عين مديرا رياضيا جديدا لاتحاد العاصمة في شهر ماي الماضي، لكن جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) حالت دون التحاقه بأرض الوطن، وكان النادي العاصمي قد فند يوم الاثنين الماضي، في بيان له، الإشاعات الرائجة حول عودة المدافع الأوسط السابق للخضر على متن باخرة أو طائرة خاصة للمالك الحالي لاتحاد العاصمة شركة “سيربور”، هذا الأخير كذب تكذيبا قاطعا هذه الأخبار، و أكد حينها النادي بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وكان المدرب الجديد لسوسطارة، فرانسوا سيكوليني، قد صرح بأن تواجد المدير الرياضي عنتر يحيى كان حافزا له للالتحاق بالتشكيلة العاصمية، وأوضح التقني الكورسيكي في فيديو تم بثه على صفحة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لاتحاد العاصمة، قائلا : “أنا سعيد جدا بالالتحاق باتحاد العاصمة الذي يحوز على سجل ثري و لاعبين ممتازين، فوجود عنتر يحيى بالنادي حفزني لتولي تدريبه”، وسيكون في مساعدة سيكوليني في العارضة الفنية، بن عرايبي بوزيان كمدرب مساعد، فيما أسندت مهمة تدريب الحراس، للحارس الدولي السابق محمد بن حمو.