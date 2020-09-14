عناصر المنتخب الوطني “للملاحة الشراعية” تجري فحص “كورونا”

ج.ن

أجرت عناصر المنتخب الوطني “للملاحة الشراعية” المعنية بالتحضير للألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، اليوم الإثنين ثاني فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا بالسويدانية، بهدف الدخول في ثاني تربص مغلق ببرج البحري من أجل ضمان أفضل جاهزية بعد التوقف الطويل جراء جائحة كورونا، وسيكون التربص بداية الأربعاء المقبل والى غاية نهاية الشهر الحالي.

وسيدخل الفريق المتكون من 3 ذكور و3 فتيات إلى المدرسة الوطنية للرياضات الشراعية مباشرة بعد إجراء الفحص الطبي ولكن العمل سينطلق بعد معرفة النتائج، كون في التربص الماضي، سجلت حالة إيجابية والأمر يتعلق بأمينة بريش، وهذه الأخيرة كانت مع الفريق الذي أجرى الفحص اليوم، وإذا كانت النتيجة سلبية ستباشر العمل بشكل عادي مع زملائها بعدما ضيعت التربص الأول، للتذكير أن الاتحادية تملك تأشيرتين للمشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، وستقوم بإختيار أفضل إسميين واحد لدى الذكور والآخر من الإناث.