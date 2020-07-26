عميد النواب محمود قمامة يشيع لمثواه الأخير

شيع أمسية أول أمس السبت بمقبرة تمنراست جثمان عميد نواب الجنوب بالبرلمان و المجاهد محمود قمامة أحد أعيان ولاية تمنراست إلى مثواه الأخير.

حضر الجنازة السلطات المدنية و العسكرية ووزير المجاهدين الطيب زيتوني، ووزير الموارد المائية ورئيس المجلس الشعبي الوطني إلى جانب جمع غفير من المواطنين ، وكان الفقيد قد توفي يوم الجمعة الفارط وذلك اثر مرض عضال ، ويعتبر المجاهد قمامة محمود عميد نواب الجنوب الكبير بالبرلمان و أحد أعيان ولاية تمنراست ، كما تقلد عديد المناصب بحزب الأفلان لعل من أبرزها عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني منذ المؤتمر الرابع للحزب سنة 1988 إلى أن وافته المنية و أمين محافظة ولاية تمنراست منذ سنة 1990 ، كما أنه كان نائب بالبرلمان لخمسة عهدات متتالية ممثلا لولاية تمنراست وبنفس الحزب، إضافة إلى ذلك فقد تقلد عديد المسؤوليات بالمجلس الشعبي الوطني لعل من بينها نائب لرئيس المجلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة من 2001-2002 ، ورئيس للجنة النقل ، البريد والاتصالات السلكية واللا سلكية في الفترة الممتدة من 2012الى غاية 2013.

من جهته فقد بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد ببرقية تعزية لعائلة الفقيد أين عدد مناقبه في خدمة البلاد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

أحمد بالحاج / شيخ مدقن