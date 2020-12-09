عمل سري و تحريك للبيادق و صناعة للتوترات

بقلم: وداد الحاج

قدم مساء أمس الأربعاء سعد الحريري للرئيس عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص و تأتي الخطوة بعد مخاضات عسيرة وعلى وقع وضع اجتماعي صعب وأيضا في ظل أزمة مالية خانقة تتقدمها انخفاض قيمة العملة المحلية و أزمة الدين الداخلي و قرار رفع الدعم عن المواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع و ايضا أزمة تفجير ميناء بيروت و ملف اغتيال رفيق الحريري وغيرها من القنابل الموقوتة التي باتت تهدد وجود الدولة اللبنانية في حد ذاتها.

قد يكون هذا البلد الصغير قد تعود على الجراح ،من أبنائه و من العدو التقليدي والأبدي ممثلا في الكيان الصهيوني لكن الجديد هو ما تفعله السعودية والإمارات سرا لإجهاض الاستقرار السياسي عبر تحريك البيادق التي اكتنزت حساباتها البنكية بأموال البلدين مقابل ضبط خطابها السياسي على وقع مشيئة حكومات البلدين ،وهذا طبعا بما يتوافق استراتيجيا مع مصالح العدو الصهيوني الذي يبتهج قادته عندما يتأملون ما تقوم به الرياض و أبوظبي لتصفية المقاومة الوطنية ممثلة في حزب الله و إخراص كل صوت يغرد خارج السرب و يستعمل خطابا يطالب بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الصهيوني .

و تسجل تقارير اعلامية تراجع الدور السعودي المباشر في ظل علاقة “غامضة” و “ضبابية” غير مسبوقة بين تيار المستقبل وحليفه التاريخي المملكة العربية السعودية، بينما لم تغب عن الأذهان ولا على التصريحات والتعليقات مرحلة غياب سعد الحريري أو تغييبه، واستقالته أو إقالته قبل نحو عام في العاصمة السعودية الرياض.

و يذكر الجميع تصريحات الوزير الإماراتي أنور قرقاش بشأن لبنا نو التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن دور أبوظبي في لبنان خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل تراجع الدور السعودي المأزوم بالملفات الداخلية والخارجية.

وتقول صحيفة “عربي بوست”، إن الدور الإماراتي يتمدد في الداخل اللبناني على عدة أصعدة بحيث تبدأ من العمل الإنساني وتستمر لتشمل العمل السياسي السري والمعلن واللقاءات المفتوحة التي تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

لن يكون من شطط القول ربط العمل السري للإمارات و الرياض بما حدث من اغتيالات و تفجيرات لأن الأمر ليس غريبا عليهما بما فعلاه في اليمن وليبيا و تونس وغيرهما من الساحات.

وعليه لن نستبعد تحريكا للتوترات الأمنية ،و افتعالا لأزمات جديدة ،في الأيام المقبلة كما درجت عليه العادة …فعلة من الدور القادم؟