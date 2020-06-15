عملية جراحية لمعالجة ورم الفساد في الجزائر

* معركة كسر طوق التبعية الاقتصادية للخارج

نال قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حصة الأسد من القرارات والتوصيات الهامة، التي خلص لها اجتماع مجلس الوزراء الأخير، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على غرار قطاعات الفلاحة، الصحة، الصناعة والمالية، وهذا تلبية لحاجيات المواطن في كل الميادين، والتي تعتبر هي محور الأساسي لبرنامج حكومة، عبد العزيز جراد، حيث كلف تبون في آخر اجتماعه، كل القطاعات الحكومية، بإعداد برنامج عمل سنوي، ضمن الخطة الخماسية المقترحة، مع التعريف بها عبر وسائل الإعلام، حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة من قبل الدولة، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لأن النوايا الصادقة حسبه، لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن، إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان، في حين، تم تأجيل دراسة ملف التعليم العالي والبحث العلمي، إلى غاية بحث ملف الدخول الجامعي القادم.

قطاع الصيد البحري…البحث عن دور

أكد الرئيس اجتماعه الدوري، بتقنية التواصل المرئي عن بعد، أن فكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري و المنتجات الصيدية، جاءت تلبية لحاجيات المواطن في كل الميادين، معتبرا أنها وزارة لا تقل أهمية من حيث المردود عن وزارة الفلاحة، التي كانت ملحقة بها في السابق، في إشارة منه أنه قد حان الآوان، أن يأخذ قطاع الصيد البحري حجمه الحقيقي، في تنويع مصادر الدخل الوطني، عن طريق ضمان الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والتوجه نحو التصدير خاصة، وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة، تؤهلها لإنشاء صناعة للصيد البحري، بتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، وترفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات، ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية.

وهنا دعا المتحدث إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية، التي تحد من طموح القطاع، وتنظيم الصيادين في تعاونيات، بإشراك المجتمع المدني، واستغلال أعالي البحار، بواسطة أسطول وطني، تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها، من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، حاثّا بالمناسبة، على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة، في قطاع الصيد البحري، حتى نحافظ على استمراريتها، وتوريثها عبر الأجيال.

وداعيا في ذات السياق، إلى الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة، وفق الحاجة من أجل الصيانة، والتقليل من استيراد قطع الغيار، وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي .

التقليص من التبعية للخدمات الأجنبية

أما في مجال الصيانة، أكد رئيس مجلس الوزراء،على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة، في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن، خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج، طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا، مع أن مستوى المتخرجين من جامعاتنا، قد تحسن في مجال العلم والمعرفة، ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع، والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية، وموضحا في نفس الوقت، أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات، لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات.

ولدى تطرقه لمسألة الموانئ الجافة، نبه تبون إلى ما تمثله بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي، من أخطار على الأمن القومي، والسيادة الوطنية، والخزينة العمومية، حيث أمر في هذا الشأن الحكومة، بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، والاشتراط على المرخص لها، أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة، من طرف الجمارك، مكلفا الحكومة، في نفس الصدد، إعادة تنظيم هذا القطاع، وإلحاقه بالموانئ الوطنية، بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة.

قطاع الصناعة والمناجم…محددات طريق

فيما يخص قطاع الصناعة والمناجم، أفصح القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة، في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان، بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته، موجها عددا من الإجراءات، من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام، والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط، لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة، من بلد المنشأ الأصلي.

ديوان تنمية المناطق الصحراوية

في حين عند تطرق الرئيس لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، ذكر بضرورة مراعاة الهدف الاقتصادي الوطني، من تأسيس ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، الذي يمكن من التخلص في أقرب وقت من استيراد الزراعات السكرية والزيتية والذرة، لتوفير العملة الصعبة، ملحا على تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان، ضمن دفتر شروط دقيق، مع تيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين، وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة، حيث يتكفل الديوان بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى، للاستثمارات الفلاحية المهيكلة.

إستراتيجية تصدير وطنية

من الجانب التجاري، شدد المسؤول الأول في البلاد، على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق، وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة، ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم، مع المنع الكامل لاستيراد المنتجات الفلاحية، في موسم الجني، حماية للإنتاج الوطني، ووضع إستراتيجية تصدير وطنية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن.

طائرة خاصة تحت تصرف بن بوزيد

من جهة أخرى، طالب وزير الدفاع الوطني، وزير الصحة، بضرورة تشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني، والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان، تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك، من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي، على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات ،لمواجهة كل الطلبات، الى جانب التعامل بصرامة وتشديد الرقابة على بعض المستشفيات، التي يشاع عنها في وسائل الإعلام أنها مكتظة، وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، ليعطي المتحدث بالمناسبة، تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة، للتنقل في أي وقت إلى عين المكان، للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.

وقبل أن ترفع الجلسة، جدد رئيس الجمهورية موقفه الرافض للاستدانة الخارجية، حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية، مطالبا بالمناسبة، أعضاء الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد، لتخفيض الواردات مع الصرامة في التسيير، حفاظا على احتياطي الصرف، إلى جانب استغلال ظروف الركود الاقتصادي، الذي تمر به بعض الدول المتقدمة، لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة، بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.

مريم خميسة