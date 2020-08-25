عمليات 25 أوت 1958 مسيرة نحو الانتصار

بقلم الطالب فرحاني عادل

ساهمت اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا في تعزيز الكفاح المسلح من خلال مضاعفة نشاطها العسكري بأراضي المتروبول باعتبارها القوة الضاربة داخل التراب الفرنسي، وقد بذلت جهودا مضنية في تنفيذ القرارات الصادرة من طرف القيادة العليا للثورة والمتعلقة بضرورة نقل الكفاح المسلح لفرنسا والعمل على فتح جبهة ثانية بها، وتطبيقا لذلك قام مسؤولو الفيدرالية بإعداد وتنفيذ سلسلة من الهجومات والعمليات الفدائية كانت أهمها تلك التي وقعت ليلة 25 أوت 1958م والتي ترتبت عنها نتائج هامة استفادت منها الثورة التحريرية في مختلف أصعدتها؛ كما كانت بمثابة الضربة القاضية التي زعزعت كيان الاستعمار الفرنسي بالإضافة إلى تحطيمها لسياسة الربع ساعة الأخير الرامية للقضاء على الثورة.

الإعداد والتحضير لعمليات 25 أوت 1958م بفرنسا.

استنادا لشهادة السيد عمر بوداود مسؤول فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا في الفترة الممتدة من 1957م إلى 1962م فإن فكرة نقل العمل المسلح للأراضي الفرنسية كانت نتيجة لقرار تم التفكير بشأنه منذ مدة طويلة وبذلك أصدرت لجنة التنسيق والتنفيذ تعليماتها إلى أول المسؤولين على الفيدرالية لتأسيس هيئة مسلحة قصد القيام بالتدابير المناسبة، وإثر تعرض لجان الفيدرالية الى جملة من الاعتقالات المتتابعة التي أشرفت عليها السلطات الاستعمارية أسفرت في تأخير تطبيق تلك التوصيات وتنفيذ تلك العمليات، وبذلك تم تعيين عمر بوداود من طرف عبان رمضان كقيادي جديد على رأس اتحادية “ج ؛ت؛ و” بفرنسا وأثناء انتقاله سلمت له ثلاث تعليمات تضمنت ضرورة القيام بفتح جبهة ثانية بفرنسا ومباشرة تنفيذ العمليات الفدائية بها، وفي هذا الصدد يقول عمر بوداود: “حرصا على العمل بقرارات لجنة التنسيق والتنفيذ، توصلنا في ربيع 1958 الى التطرق الى الجوانب التطبيقية المتعلقة بواحدة من التعليمات الصادرة عن لجنة التنسيق والتنفيذ الا وهي نقل العمل المسلح الى التراب الفرنسي ،وبعد الانتهاء من مد شبكتنا وتعبئة إمكانياتنا المالية والمادية ووضع نظمنا وهياكلنا شبه عسكرية لم يبقى سوى التحضير لتنفيذ المهمة الموكلة إلينا ،وبذلك تم دعوة رؤساء الولايات ومسؤولي المصالح الكبرى في الفيدرالية لاجتماع تنسيقي لتباحث في مسألة فتح الجبهة الثانية في فرنسا”

وبخصوص هذا الاجتماع يقول علي هارون: ” في شهر جويلية عام 1958 وبضواحي كولونيا على الضفة اليسرى لنهر الراين بألمانيا الفيدرالية تحديدا بأحد بيوت الشباب عقد اجتماع خاص وطارئ ضم أعضاء اللجنة الفيدرالية لجبهة التحرير الوطني بفرنسا وقادة الولايات الأربعة، وهم على التوالي عمر بوداود مسؤول الفيدرالية والسعيد بوعزيز عن المنظمة الخاصة وعلي هارون على الصحافة والإعلام والدفاع عن المساجين إضافة الى قدور العدلاني، عبد الكريم السويسي، حمادة حداد، عمور غزالي، إسماعيل المانع والبشير بومعزة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة قرار لجنة التنسيق والتنفيذ الخاص بضرورة نقل العمل المسلح إلى أراضي المتروبول والتأكيد على أهمية العمل الفدائي، إضافة إلى مناقشة التطورات العامة بالجزائر وفرنسا والعمل على توطيد العلاقة مع النخب الفرنسية المثقفة والمعادية للاستعمار لتجنب عدائها قدر الإمكان حين بداية العمل المسلح على الوطن الأم” وفي هذا السياق يضيف عمر بوداود: ” بعد إتمام الحاضرين لعرض الإمكانيات التي تتوفر عليها مصالحهم ومناطقهم وإثر مناقشة دامت لأكثر من أسبوع اتفق الجميع على تحديد يوم 25 أوت كأقصى تقدير موعدا للشروع في تنفيذ العمليات الفدائية وذلك من أجل التحضير الجيد لتنفيذ المهمة في ظروف ملائم”

وقد أجمعت شهادات بن يونس محند آكلي وعلي هارون وعمر بوداود على أن قيادة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا قد رسمت أثناء اجتماعها مجموعة من الأهداف وفقا لما تمليه الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها الثورة على مستواها الداخلي والخارجي وقد حددتها في النقاط التالية:

*ضرب القدرات الاقتصادية للاستعمار الفرنسي باستهداف المحطات ومصانع تكرير البترول المتواجدة بــ”La cartoucheie d e Vincennes”وحظيرة مطار “Bourget” ومصنع” Villejuif” ومخازن النفط في “Vitry” وGennevilliers وكذا في Aygaldes ومرسيليا وغيرها بهدف الحاق خسائر مالية بالخزينة الفرنسية والتأكيد على أن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والمشرف الوحيد على ثروات الجزائر واستثماراتها البترولية مع الشركات الأجنبية.

*نقل العمل المسلح لأراضي المتروبول للفت انتباه الرأي العام الفرنسي واستمالة النخب المثقفة المناهضة للاستعمار لكسب تأييديها وتفاعلها مع الثورة التحريرية.

* دفع اليسار الفرنسي لتخليه عن مواقفه الغامضة ووضعه أمام الأمر الواقع للتضامن مع الثورة الجزائرية والتعاطف مع شعبها الأعزل بواسطة الضغط على حكومته لتتبنى حلولا مشرفة بهدف إحلال السلم في الجزائر.

* تكذيب الادعاءات الإعلامية التي تحملها الصحافة بتعتيمها على الجرائم التي يقترفها الاستعمار الفرنسي داخل التراب الوطني الجزائري.

*إعدام كل الخونة وعملاء الإدارة الاستعمارية الفرنسية.

*تعطيل تنقل وعبور جنود الجيش الفرنسي الى الجزائر وتخفيف العبء على جيش التحرير الوطني في الداخل.

*استهداف الشخصيات السياسية المناوئة للثورة التحريرية.

*الهجوم على جميع المصالح العسكرية والمراكز الاستراتيجية للسلطات الاستعمارية الفرنسية. وباختتام أشغال الاجتماع في25 جويلية 1958م عاد قادة الولايات إلى مواقعهم العسكرية لمباشرة التحضيرات واللمسات الأخيرة للعمليات المقرر تنفيذها في موعدها المحدد.

في 22 أوت 1958م عقد اجتماع آخر بالضاحية الجنوبية لباريس لدراسة التقارير التنظيمية والمالية إضافة إلى فحص الترتيبات الأخيرة قبل موعد تنفيذ المهمة كما تم التأكيد على تحديد توقيت انطلاق العمليات في منتصف ليلة 25 أوت، وقد بلغ عدد المواقع المستهدفة التي حددتها قيادة الفيدرالية للهجوم عليها في تلك الليلة بــ 200 هدف شملت معظم مناطق التراب الفرنسي.

انطلاق عمليات 25أوت 1958 ومجرياتها.

وبخصوص مسألة انطلاق العمليات العسكرية ليلة 25 أوت 1958م فتؤكد كل من كتابات الباحثين فاتح زياني ودحو جربال وسعدي بزيان أن قيادة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا قد شرعت في تنفيذ العمليات على مستوى التراب الفرنسي في موعدها المحدد وشرع في الهجوم على الأهداف التي تم التخطيط لها، ففي باريس تم الانطلاق في تنفيذ العمليات على الساعة الثانية صباحا تم فيها استهداف مراكز الشرطة وخزانات الوقود وتدمير مصنع للذخيرة في فانسان وأضرمت النيران في مستودع الوقود ومصنع السيارات العسكرية في افري بالإضافة إلى حرق مستودع آخر في منطقة جنيفيلي.

أما في الجنوب فقد أقدمت فرق الكومندوس التابعة للمنظمة الخاصة بتفجير خزانين في المحطة البترولية التابعة لشركة بروفينا، كما تم استهداف مستودع آخر تابع للشركة موبيل اويل، رافقه تفجير اخر لمخازن للوقود بتولوز. قدرت خسائرها بمبلغ 150 مليون فرنك فرنسي قديم. أما في مرسيليا فقد تم تخريب مستودعات للوقود التابعة لشركة شال الى جانب تفجير مستودعات أخرى في كل من سان ماندي ولوهافر بشمال فرنسا.

أما عن عمليات موربيان التي تعد من أكثر العمليات تأثير على المصالح الفرنسية حيث استهدفت فيها أكبر خزنات الوقود في جنوب شرق فرنسا بالضاحية الشمالية لمارسيليا فقد أحدثت تدميرا كبيرا بالمنشآت النفطية ومحطات تخزين الوقود وخلفت خسائر مالية ضخمة قدرت بــ 450 مليون فرنك فرنسي قديم ” وقد استمر تنفيذ العمليات في الأسابيع التالية حيث ضاعفت الفيدرالية من حدة نشاطها العسكري بعد الاجتماع الذي عقده مسؤولي المنظمة الخاصة تقيما لنتائج العمليات التي تم شنها في ليلة 25 اوت 1958. فتم تجديد واستهداف مراكز وسيارات الشرطة في الساحات والشوارع أسفرت في القضاء على العديد من ضباطها والاستيلاء على جملة من الأسلحة الأوتوماتكية، كما تواصلت عمليات استهداف الخزنات والمنشآت الخاصة بالوقود في مختلف نواحي التراب الفرنسي، كما شهدت نهاية أوت وبداية سبتمبر ذروة النشاط العسكري للفيدرالية، حيث تم في هذه الفترة استهداف الأبراج والشخصيات المناوئة للثورة التحريرية كاغتيال الشريف بن حبليس ومحاولة القضاء على جاك سوستال وغيرهم.

واستجابة لقرار الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الصادر في 27 سبتمبر 1958م الذي رفعته لفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تم توقيف العمليات على الأراضي الفرنسية بصفة استثنائية، والإبقاء عليها سارية المفعول تجاه اعضاء الحركة الوطنية والخونة وعملاء الإدارة الاستعمارية. أما بخصوص ردود الفعل الفرنسية على العمليات فقد شرعت السلطات الفرنسية في تطبيق استراتيجيتها لمواجهة كل المستجدات من خلال تكثيف الحراسة على مواقعها الاستراتيجية والاقتصادية كما قامت بإلغاء الإجازات السنوية لأعوان الامن وتم استدعاء جنود الاحتياط وتشكيل الفرق الخاصة بالإضافة الى حظر التجوال على الجزائريين كما تم سن قوانين لمكافحة الإرهاب تتيح للشرطة القيام بممارسات استثنائية أثناء قيامها بحملات الاعتقال في صفوف المشكوك فيهم بارتكاب تلك العمليات، وفي هذا الصدد يقول عمر بوداود: ” بعد الهجمات والحرائق كان من الطبيعي أن ننتظر ازديادا في خطورة القمع الفرنسي حيث مست الاعتقالات العديد من مسؤولي المناطق كما أصدرت أحكام بالإعدام في حق العديد من المناضلين وتم تقديمهم إلى المقصلة، وقد طورت الشرطة من أساليبها بإنشاء مصالح جديدة شرعت في شن حملة من الاعتقالات المطردة والمتبوعة بعمليات التعذيب ونتيجة لذلك أصبحت مختلف المحتشدات والمعتقلات الفرنسية مليئة بالجزائريين ،كما حاولت الشرطة الفرنسية التسلل داخل التنظيم القيادي للفدرالية إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل نتيجة للتنظيم المحكم الذي انتهجه مسؤولو اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. في مواجهة السياسة الاستعمارية الفرنسية وإجراءاتها القمعية.”

نتائج عمليات 25 أوت 1958 وتداعياتها على مسار الثورة التحريرية الجزائرية.

رغم التحديات الصعبة التي واجهت النشاط العسكري للفيدرالية جبهة التحرير الوطني أثناء تنفيذها عمليات 25 أوت 1958م بفرنسا والتي قوبلت بغطرسة وهمجية من طرف الاستعمار الفرنسي كادت أن تعصف بقيادتها وهيكلتها التنظيمية، إلا انها بتلك العمليات حققت جملة من النتائج كانت في صالح الثورة التحريرية الجزائرية شملت مختلف مستوياتها خاصة السياسية والعسكرية والدبلوماسية منها، كان من بينها:

*إلحاق خسائر مالية ضخمة على مستوى الخزينة الفرنسية من خلال ضرب العديد من المواقع الاقتصادية والعسكرية.

*أدت الى تخفيف العبء عن جيش التحرير الوطني بالداخل وذلك بتعطيل تنقل الجنود العسكريين الفرنسين الى الجزائر والذين قدر عددهم بــ 80 ألف جندي.

*استعادة جبهة التحرير الوطني ثقتها بين الدول كتونس والمغرب ومصر الذين كانوا يشككون في قدرتها في مواصلة العمل المسلح وبلوغ هدفها المنشود. وقد عززت من المكانة الدبلوماسية لدى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

*ألحقت خسائر ضخمة مادية وبشرية في صفوف الاستعمار الفرنسي.

*الاستلاء على جملة من الأسلحة والذخيرة التي عززت القدرات العسكرية لأفراد المنظمة الخاصة التابعة لاتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.

*أحدثت جوا من الاضطراب والبلبلة داخل الموقف الرسمي الفرنسي وصحافته الاستعمارية الرامية للتشويه وادعاء الأكاذيب في حق للثورة الجزائرية.

*قضت على حلم الربع الساعة الأخير الرامي للقضاء على الثورة واقتراب نهايتها والذي كانت تروج له الحكومات المتعاقبة داخل الجمهورية الرابعة قبل سقوطها.

*خلفت جوا من التناقضات داخل الرأي العام الفرنسي ودفعت بالنخب الفرنسية منه بالتعاطف مع الثورة التحريرية بمحاولة ايجاد الحلول الممكنة للقضية الجزائرية.

*أثبتت هذه العمليات على القدرة التي تمتلكها جبهة وجيش التحرير الوطني في مواجهة القوات الفرنسية في مختلف الأماكن وفي كل الأوقات.

وباختصار واجمالا لما سبق ذكره نستنتج أن النشاط العسكري لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا قد عزز من مكانة الثورة الجزائرية في جميع مستوياتها، وقد كانت الانتصارات التي حققتها عمليات 25 أوت 1958م بمثابة الدليل القاطع على ذلك، كما كشفت على مدى بشاعة ووحشية الجرائم المقترفة من طرف الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري، وكانت تأكيدا لشرعية كفاحه التحرري وعدالة قضيته.