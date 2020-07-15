عمليات ترحيل كبيرة قريبا

* استكمال تجهيز 22 ألف سكن

كشف والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، أمس، عن تجهيز حوالي 22 ألف سكن للفائدة المواطنين، في إشارة منه، أن هناك عمليات ترحيل كبيرة، ستطال سكان البنايات الهشة وعائلات أخرى بالعاصمة، في الأيام القادمة.

وأفاد بيان للولاية، عبر صفحتها الرسمية، على الفايسبوك، أن شرفة قام بزيارة إلى حي 1200 مسكن سمروني بأولاد فايت ، حيث وقف على عملية الترحيل التي مست سكان بن جعيدة لبرج البحري، والبالغ عددهم 712 عائلة، قائلا:” أن هذه العملية هي البداية فقط، وستليها عمليات ترحيل أخرى”كما أضاف البيان، أن الوالي تفقد خلال زيارته هاته، وضعية العائلات المستفيدة من السكنات الجديدة، وتبادل أطراف الحديث مع أهالي وسكان المنطقة في حين، ذكرت خلية الإعلام لولاية الجزائر، أن سكان حي بن جعيدة المرحّلين، قد وصلوا بسلامة، مساء أمس، لسكنات الجديدة، بحي سلام مداني بالدويرة.

مريم خميسة