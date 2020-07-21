عمال النشاط الاجتماعي بغليزان ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النشاط الاجتماعي

أعتصم صبيحة اليوم الثلاثاء، عمال النشاط الاجتماعي المنتهية عقودهم بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النشاط الاجتماعي بولاية غليزان يطالبون والي الولاية بالتدخل من اجل اعادة فتح العقود المنتهية والغاء شروط السن المحددة ب35 سنة .

هذا واشار المحتجون انه من غير المعقول فسخ عقودهم في هذه الفترة العصيبة من انتشار الوباء ونقص العمل وتوقف الا دارات ، وهم الذين خدمواالمديرية مدة طويلة وافنو شبابهم فيها ، وسبق ان تلقوا وعودا من قبل الحكومة السابقة بتسوية ملفاتهم خاصة وانهم اكتسبوا من الخبرة ما يؤهلهم للتوظيف ، لكن الحكومة الحالية لم تلتزم بمسؤولياتها تجاههم، وأنها تجاهلتهم وأغلقت كل سبل الحوار وهمشتهم، وبالموازاة كشفوا ألا نقابة تمثلهم ولا جمعية ولا منظمة بحكم انهم ليسوا من صفة الموظفين يعيشون التهميش بعدما عملوا سنوات في الادارة .

محمد بن ترار