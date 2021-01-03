عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية(اينيام) يرفضون الالتحاق بمناصب العمل

لم يستجيب عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (اينيام) لمذكرة المديرية العامة الخاصة باستئناف النشاط الأحد بعد مرور شهر كامل من البطالة التقنية

ولم يلتحق العمال بمناصب عملهم سواء على مستوى مقر المديرية العامة بنهح ستيتي علي أو بالمركب الصناعي الواقع بالمنطقة الصناعية لواد عيسي وبرر العمال موقفهم بعدم تلبية مطلبيهم المتمثلين في عدم احتساب العطلة التقنية في أجورهم و رحيل الرئيس المدير العام لمؤسسة اينيام

وبهذا الخصوص أوضح الفرع النقابي إن المطلبين قد اتخذا منذ التوقف التقني لنشاط اينيام لمدة شهر ( من 1 الى 31 ديسمبر) الذي قررته المديرية بسبب المشاكل المالية و نفاذ مخزون المواد الأولية

و كانت المديرية العامة قد نشرت أمس السبت مذكرة تعلم فيها جميع العمال أن تاريخ استئناف النشاط تقرر ليوم 3جانفي داعية العمال الى الالتحاق بمناصب عملهم وطمأنت المديرية في الوثيقة نفسه باتخاذها جميع الاجراءات الضرورية لتسوية الوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسة حاليا مؤكدة أن السلطات العمومية قدمت ضمانات بهدف ايجاد حل مستدام يضمن ديمومة مناصب الشغل على مستوى المؤسسة في أقرب الآجال الممكنة

وأكد الأمين العام لنقابة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مولود ولد الحاج لوكالة الأنباء الجزائرية إن العمال يرفضون الالتحاق بمناصبهم طالما أن مطالبهم التي قاموا من أجلها بحركات احتجاجية خلال شهر ديسمبر الاخير, لم يتم تلبيتها وتساءل النقابي عن هذا الاستئناف الذي قررته الإدارة في حين أن الوضعية التي أدت إلى توقف تقني للنشاط لم تتغير بما انه لم يسجل إفراج عن المواد الأولية من اجل السماح بإعادة تشغيل وحدات الإنتاج

باية ع