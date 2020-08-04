عمال الغابات يطالبون الوصاية بالحماية من الموت الذي يتربص بهم

تسجيل 17 انفجار للالغام واصابة عون و13 اعتداء على موظفي القطاع وتخريب للمركبات

ناشد عمال الغابات السلطات العليا بضرورة التدخل من اجل حمايتهم من العديد من الاخطار في مقدمتها الاعتداءات التي يتلقونها من قبل الحطابين والفحامين ومافيا الرمال والتي وصلت الى 13 اعتداء في الاونة الاخيرة وتخريب لسيارات الخدمة وكذا انفجارات الالغام الناجمة عن الارهاب او عن خط موريس ، حيث تم تسجيل انفجارات كثيرة في عدة غابات عبر الولايات مسّت أعوان الغابات وصلت حدود 17 انفجار ، حيث انفجرت قنابل تقليدية في سعيدة وسيدي بلعباس وتيزي وزو، أين أصيب عون في هذه الأخيرة بعد انفجار أحد القنابل التقليدية، بالإضافة إلى تسجيل انفجارات في المدية وعين الدفلى، وولاية الطارف التي انفجرت فيها ألغام مضادة للأشخاص التي تتواجد في “خط موريس”، والحمد لله لم تسجل أيّ خسائر بشري لحد الان لكن الخطر وارد ، هذا وقد عبر عمال الغابابات عن تصنف العرق العمدي للغابات كجناية مطالبين بتطبيق عقوبات رادعة للمعتدين على الاعوان .

محمد بن ترار