عماري يأمر الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم بتسريع دفع مستحقات منتجي البطاطا

أعطى شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية تعليمة للديوان الوطني المهني للخضر واللحوم (اونيلاف)، بتسريع دفع مستحقات منتجي البطاطا مع التأكيد على إيجاد حلول جذرية من أجل حماية الشعبة ومحاربة البيروقراطية.

أفاد بيان للوزارة، أن الوزير ترأس أمس الإثنين بمقر الوزارة، اجتماع عمل خُصص لتقييم ومتابعة عملية تطوير وضبط شعبة البطاطا.

وحضر اللقاء إطارات القطاع وممثلين عن المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطا، حيث شدّد الوزير على ضرورة تحسين إنتاج البذور تحضيرا للموسم القادم عبر آليات وإجراءات لتطوير نظام ضبط وهيكلة الشعبة في إطار مهني.

كما أمر عماري بالعمل على فتح المجال للتصدير والتحويل من أجل مرافقة ودعم وحماية منتجي الشعبة على المستوى الوطني.

وأضاف البيان، أن الإجتماع درس مختلف الإجراءات اللازمة لمعالجة انعكاسات الأزمة الصحية لفيروس كورونا على شعبة البطاطا والفلاحين والمخزنين والمهنيين ومتابعة التدابير لمرافقة المنتجين.

كما أكد الوزير على ضرورة التحكم في جميع المعطيات والقيام بإحصاء شامل للمنتجين على المستوى المحلي وبمساهمة جميع الفاعلين في الشعبة على مستوى الولايات المنتجة لمادة البطاطا.

كما تم التأكيد على ضرورة متابعة التشاور في إطار المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا على غرار باقي الشعب الفلاحية من أجل عصرنة الفلاحة وتدعيم الإنتاج والاقتصاد الوطني

ونوّه الوزير بالدور التضامني لمهنيي الشعبة و روح المسؤولية التي تحلى بها منتجي البطاطا على غرار الفلاحين والمربين للمحافظة على ديناميكية الإنتاج في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.