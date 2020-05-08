عماري: قيمة المنتوج الفلاحي يتجاوز 29 مليار دولار وهناك مخطط للرفع من قدرات الإنتاج

قال وزير الفلاحة شريف عماري يوم أمس الخميس خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي

أن هناك مخطط لعصرنة قطاع الفلاحة ورفع القدرات الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن قطاعه يعمل على إستراتيجية لتفعيل للقدرات الإنتاجية لتحدي الأمن الغذائي وترشيد الواردات في بعض المواد الصناعية من الزيوت القمح الذرى .

وأشار إلى أنه هناك تجارب قابلة للإنتاج لو تم تفعيل الطاقات الإنتاجية البشرية والطبيعية .

وقال الوزير أن الزراعة الصحراوية تقدر بأكثر من 20 بالمائة من المنتوج الفلاحي في الجزائر سنة 2019 .