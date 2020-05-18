عماري: خارطة طريق لتطوير استخدام الطاقات المتجددة في الفلاحة بالجنوب والهضاب العليا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أنه يتم التحضير حاليا لخارطة طريق وزارية مشتركة لتطوير استخدام الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي في المناطق الجنوبية والهضاب العليا.

جاء هذا خلال ندوة صحفية نظمت على هامش ورشة حول استعمال مختلف الطاقات في الميدان الفلاحي أمس شارك فيها وزير الطاقة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير المؤسسات الصغيرة والناشئة

وأضاف الوزير، أن خارطة الطريق هذه ستنسق جهود القطاعات الأربع المعنية لبسط فلاحة مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وعقلنة الواردات الفلاحية.

وشدد الوزير على ضرورة توفير مصادر الطاقة للمستثمرات الفلاحية في هذه المناطق، خصوصا تلك البعيدة عن الشبكة الكهربائية، و هذا بالتركيز على الابتكار الذي يسمح باستغلال الطاقات المستدامة منها، الشمسية ورسكلة النفايات، مشيرا إلى ديناميكية الاستثمار في القطاع الفلاحي في هذه المناطق.