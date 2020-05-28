عماري: الدولة تولي أهمية بالغة للتنمية وحماية الثروة الغابية

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أن أن حماية الثروة الغابية تكتسي طابع إستراتيجي في سياسة الحكومة لبعث التنمية في المناطق الداخلية والصحراوية.

وأضاف الوزير خلال إجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات، أن هناك تكامل حكومي للتكفل بحماية الغابة نظرا للمكانة المميزة التي يحظى بها القطاع خاصة بعد استحداث وزارة مكلفة بالفلاحة الصحراوية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الغابات يحتوي على مواد طبيعية متعددة، والاهتمام الذي توليه الحكومة للتنمية والمحافظة على الثروة الغابية التي تغطي4.1 مليون هكتار، حيث سخرت الدولة امكانيات هائلة لحماية الغابات، وتفعيل المخطط الوطني للتشجير وان العملية مست 11 الف هكتار برمجت هذه السنة ستستمر خلال السنوات القادمة لتوسيع الرقعة الغابية

وأوضح الوزير، أنه تم اقتناء وسائل تدخل لقطاع الغابات تتمثل في 80 شاحنة وزن خفيف لمكافحة الحرائق لتصبح 164 لتدعيم الرتال المتنقلة.