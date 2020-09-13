عمارة بن يونس امضي ملفات 78 شركة تصدير لمقربيه من اجل تهريب المال العام

فجرت التحقيقات التي باشرتها مصالح التجارة بموانئ الغرب الجزائري وخاصة الغزوات ، وهران ومستغانم عن وجود تجاوزات كبرى تخص الاستراد والتصدير في عهد وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الموجود بسجن الحراش الذي يكون قد ساهم بشكل كبير في نهب المال المال العام.

هذا وقد تبين ان وزير التجارة المحبوس استغل نفوذه على قطاع التجارة لضم رجال المال والجاه الى حزبه الامبيا لدعمه ماديا وتغطية حملاته الانتخابية وخرجاته لاالى الولايات التي كانت تصرف فيها الملايير بحكم ان عمارة بن يونس معروف بالبذخ والمظاهر والقاعات الصاخبة مقابل تسهيلات لتهريب المال العام من قبل المافيا التي كانت تعمل على خلق شبكات للفساد بالتواطؤ مع رجال اعمال امثال الاخوة كوليناف وبعض اتباعه في حزب الامبيا الذي ضم اغلب رجال التجارة والمستوردين الذين التحقوا بحزب عمارة بن يونس لاستغلال الامر لتهريب المال العام ، حيث تبين ان وزير التجارة السابق امضي أكثر من 78 ملف لانشاء شركات تصدير واستيراد لمقربيه استعملت في نهب الملايير من فروع للبنوك ، اهمها فرع لاهوزين بنك المختص في تهريب رؤوس الاموال الى الخارج خاصة عبر موانئ الغزوات ووهران ، بالاضافة الى اقامة اسواق كبرى من قبل اتباع بن يونس نهبت فيها الملايير ولا تزال 58 سوق منها مغلق بالجهة الغربية ،، هذا ومن شأن التحقيقات التي لاتزال مستمرة ان تكشف هذه التجاوزات التي خلق شبكة عنكبوتية نهب مئات الملايير في مشاريع وهمية وحولت الجزائر الى بقرة حلوب يستفيذ منها وزراء بوتفليقة واتباعهم من رجال المال الفاسدين الذين حاولوا استغلال نفوذهم وسيطرتهم على القطاعات لجعلها خدمة لاحزابهم .

محمد بن ترار