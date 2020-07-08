الاجراء يسمح له بتقديم طلب للافراج المؤقت بسبب طول فترة الاجراءات الخاصة بالطعن

علي لغديري يطعن في غرفة الاتهام امام المحكمة العليا رغم تبرئته من تهمة الجوسسة

كشفت مصادر مقربة من المحكمة العليا ان اللواء المتقاعد علي لغديري قد قدم طعنا بالنقض في قرار غرفة الاتهام الصادر عن مجلس قضاء العاصمة بتاريخ 10 جوان المنصرم رغم إن القرار أسقط عنه جناية المشاركة في تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات إلى عملاء دول أجنبية قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالدفاع الوطني ، وابقى فقط على تهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، كما تم إحالة علي غديري على محكمة الجنايات وهو ما رفضه مرشح الرئاسيات الموقفة سنة 2019 الامر الذي سيمدد فترةمكوثه في الحبس المؤقت .

هذا وكانت هيئة دفاع اللواء علي لغديري قد أودعت مذكرة طعن الذي تم اقامته بالمجلس يوم 15 جوان داخل الاجال القانونية والتي تحدد فترة شهر لايداع المدكرة التي اسسها الدفاع على المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية وبهذا يمكن لدفاع علي لغديري ايداع طلب افراج مؤقت جديد بحكم ان الطعن بالنقض لن يفصل فيه قريبا وقد يستمر بين ال05 اشهر وسنة بحكم ان اجراءات الفصل وفقا للقانون لن تكون في اقل من 05 اشهر منها 04 اشهر تخص فترة تحويل الملف من المجلس الى المحكمة العليا.

محمد بن ترار